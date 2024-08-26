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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 03:15 | Обновлено 26 августа 2024, 03:44
187
0

Двое легионеров до Черноморца не доехали. Какие причины?

Бразильцы Кайо Гомес и Жоао Нето недавно стали игроками одесского клуба

26 августа 2024, 03:15 | Обновлено 26 августа 2024, 03:44
187
0
Двое легионеров до Черноморца не доехали. Какие причины?
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского Черноморца Александр Бабич еще до старта сезона-2024/25 заявил, что в ближайшее время команда будет продолжать пополняться новыми футболистами. Причем это касается не только трансферного периода, но и в первый месяц осени, когда можно заявлять свободных агентов.

Из анонсированных наставником «моряков» трех легионеров из стран Африки и Южной Америки в команде уже успел дебютировать бразилец Кайо Гомес, выйдя на замену в конце матча 3-го тура с «Колосом» из Ковалевки.

Что касается двух других, то, как стало известно Sport.ua, в «Черноморце» они вряд ли появятся. Один из легионеров не приедет из-за войны, а второй – из-за высокого финансового ценника.

В отличие от них, в Одессе уже успел стать игроком «Черноморца» еще один бразилец, который не имелся в виду в анонсе Бабича – полузащитник Жоао Нето. Его дебют в форме команды «моряков» пришелся на кубковый матч со львовскими «Карпатами» в мид-уик.

В 4 туре украинской Премьер-лиги 2024/25 в понедельник, 26 августа, в Киеве встретятся «Левый Берег» и «Черноморец».

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Черноморец Одесса Александр Бабич трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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