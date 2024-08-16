ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бразильского вингера

Бразильский хавбек Жоао Нето стал новичком одесского «Черноморца».

21-летний вингер может сыграть в атаке как слева, так и направо. Бразилец будет выступать за моряков под 70 номером.

Жоао Роберто Рота Нето родился 21 мая 2003 года в Сан-Паулу (Бразилия). Рост – 179 см, вес – 72 кг.

На юношеском уровне играл в «Коринтиансе» и «Палмейрасе» (Сан-Паулу). Воспитанник академии клуба «Брага» (Португалия). Играл за «Фамаликау» (Португалия).

Пресс-служба моряков сообщила: «Любимый игрок Жоао – Неймар. Надеемся, фланговый игрок возьмет все лучшее от своего кумира. Приветствуем в Одессе, друг. Ждем голов и побед».