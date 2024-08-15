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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 22:47 | Обновлено 15 августа 2024, 23:02
621
0

В лагерь Черноморца приехал потенциальный новичок из Бразилии

Одесский клуб активно заполняет вакансии

15 августа 2024, 22:47 | Обновлено 15 августа 2024, 23:02
621
0
В лагерь Черноморца приехал потенциальный новичок из Бразилии
ФК Черноморец

Летом «Черноморец» покинуло рекордное количество футболистов – 20. Однако в одесском клубе пытаются решить кадровую проблему путем заполнения вакансий другими исполнителями.

В заявку команды включено уже 13 футболистов, пополнивших штат за последние два месяца. Трое из них – Богдан Билошевский, Денис Янаков и Алексей Хобленко – раньше уже играли в одесской команде. Впрочем, на этом процесс комплектования тренерского штаба во главе с Александром Бабичем не завершен.

Как стало известно Sport.ua, накануне в расположении команды моряков появился очередной потенциальный новичок. Им стал игрок атаки – бразилец Жулио Нето, тренирующийся с командой на клубной базе в Совиньоне.

В случае заключения с ним контракта он станет 14-м футболистом «Черноморца», пополнившим команду летом.

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Черноморец Одесса трансферы УПЛ трансферы просмотр игроков Богдан Билошевский Денис Янаков Алексей Хобленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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