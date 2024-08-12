ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бразильского защитника
Кайо Гомес подписал с одесситами трехлетний контракт
Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании бразильского флангового защитника «Паранаваи» Кайо Гомеса.
Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «моряками» контракт, который будет действовать в течение 3 следующих сезонов.
Игрок будет защищать «сине-черные» цвета под 6-м номером на спине.
В сезоне 2023/24 Кайо Гомес провел 5 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt не дает оценку стоимости бразильца.
Ранее «Черноморец» официально объявил о подписании бывшего защитника «Миная» Ярослава Киселя.
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