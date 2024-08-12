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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бразильского защитника
Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 17:03 |
658
2

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бразильского защитника

Кайо Гомес подписал с одесситами трехлетний контракт

12 августа 2024, 17:03 |
658
2
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бразильского защитника
ФК Черноморец. Кайо Гомес

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании бразильского флангового защитника «Паранаваи» Кайо Гомеса.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «моряками» контракт, который будет действовать в течение 3 следующих сезонов.

Игрок будет защищать «сине-черные» цвета под 6-м номером на спине.

В сезоне 2023/24 Кайо Гомес провел 5 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt не дает оценку стоимости бразильца.

Ранее «Черноморец» официально объявил о подписании бывшего защитника «Миная» Ярослава Киселя.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Черноморец
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Falko
На 3 роки? Через скільки часу нагострить лижі?
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CheMP
ого) цікаво)
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