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  4. СТУПАР: «Действия арбитра матча Рух – Заря были странными»
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 22:42 | Обновлено 25 августа 2024, 22:51
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СТУПАР: «Действия арбитра матча Рух – Заря были странными»

Известный эксперт оценил работу рефери Деревинского

25 августа 2024, 22:42 | Обновлено 25 августа 2024, 22:51
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СТУПАР: «Действия арбитра матча Рух – Заря были странными»
Мирослав Ступар

В поединке 4 тура чемпионата УПЛ «Рух» победила «Зарю» – 3:0, но обе команды имели претензии к судейской бригаде.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил уровень обслуживания матча во Львове Алексеем Деревинским:

– Рефери не хватало последовательности в действиях. Если он уже увидел на 17-й минуте какой-то фол гостей в борьбе за мяч с Дидыком и назначил пенальти, который хозяева не реализовали, то в конце поединка, где нарушение правил в штрафной львовян на Антюхе было очевидным, его свисток почему-то промолчал. Кстати, и арбитр VAR Виктор Копиевский никак не отреагировал на эти эпизоды.

Ну и, как вишенка на торте – удаление львовянина Клайвера за второе предупреждение, а ведь в действиях легионера симуляции не было.

Такие странные решения Деревинского повлияют, несомненно, на его оценку от наблюдателя арбитража, хотя в целом матч на «Арене-Львов» не был сложным для обслуживания.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Заря Мирослав Ступар судейство
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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