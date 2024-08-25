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  4. Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
25 августа 2024, 16:40 |
254
0

Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open

25 августа 2024, 16:40 |
254
0
Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

26 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 32-я сеяная украинка сразится против Юле Нимайер из Германии (№101 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №6. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Тамары Корпач (№111 WTA) или Моюки Утидзимы (№64 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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