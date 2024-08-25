Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open
26 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№34 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде 32-я сеяная украинка сразится против Юле Нимайер из Германии (№101 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №6. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Тамары Корпач (№111 WTA) или Моюки Утидзимы (№64 WTA).
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