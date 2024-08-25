Рух – Заря. Стартовые составы. Сыграет ли Будковский?

В 15:30 на поле «Арены Львов» начнется матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся львовский «Рух» и «Заря» Луганск.

Тренерские штаба команд огласили составы на поединок.

Примечательно, что главный тренер «Зари» Юрий Коваль оставил в запасе нападающего Филиппа Будковского, который несколько дней назад вернулся в команду.

«Рух»: Ледвий – Холод, Дидык, рунич, Пидгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир.

Запасные: Ванивский, Герета, Товарницкий, Сыч, Семотюк, Русяк, Джурабаев, Слюсар, Слива, Клайвер.

«Заря»: Турбаевский – Нваэзе, Джордан, Жуниор Рейс, Тронтель, Яцык, Башич, Бенито, Антюх, Кирюханцев, Герреро.

Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Дришлюк, Вантух, Хахлев, Мичин, Горбач, Будковский, Кораблин, Слесар.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря».