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  4. Рух – Заря. Стартовые составы. Сыграет ли Будковский?
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 14:26 | Обновлено 25 августа 2024, 14:57
258
0

Рух – Заря. Стартовые составы. Сыграет ли Будковский?

Команды встретятся в матче 4-го тура УПЛ

25 августа 2024, 14:26 | Обновлено 25 августа 2024, 14:57
258
0
Рух – Заря. Стартовые составы. Сыграет ли Будковский?
ФК Рух Львов

В 15:30 на поле «Арены Львов» начнется матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся львовский «Рух» и «Заря» Луганск.

Тренерские штаба команд огласили составы на поединок.

Примечательно, что главный тренер «Зари» Юрий Коваль оставил в запасе нападающего Филиппа Будковского, который несколько дней назад вернулся в команду.

«Рух»: Ледвий – Холод, Дидык, рунич, Пидгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир.

Запасные: Ванивский, Герета, Товарницкий, Сыч, Семотюк, Русяк, Джурабаев, Слюсар, Слива, Клайвер.

«Заря»: Турбаевский – Нваэзе, Джордан, Жуниор Рейс, Тронтель, Яцык, Башич, Бенито, Антюх, Кирюханцев, Герреро.

Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Дришлюк, Вантух, Хахлев, Мичин, Горбач, Будковский, Кораблин, Слесар.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря».

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стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Рух Львов Филипп Будковский Рух - Заря
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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