Элина Свитолина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open
26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде 27-я сеяная украинка сразится против Марии Лурдес Карле из Аргентины (№83 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Осеан Доден (№86 WTA) или Ангелины Калининой (№55 WTA).
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