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  4. Элина Свитолина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
25 августа 2024, 13:13 |
444
0

Элина Свитолина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open

25 августа 2024, 13:13 |
444
0
Элина Свитолина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Инстаграм Элины Свитолиной

26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 27-я сеяная украинка сразится против Марии Лурдес Карле из Аргентины (№83 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Осеан Доден (№86 WTA) или Ангелины Калининой (№55 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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