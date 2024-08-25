Элина Свитолина – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 27-я сеяная украинка сразится против Марии Лурдес Карле из Аргентины (№83 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Осеан Доден (№86 WTA) или Ангелины Калининой (№55 WTA).

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