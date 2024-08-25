Полесье – Оболонь. Известны составы на матч УПЛ

В 13:00 в Житомире начнется матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся местной «Полесье» и киевская «Оболонь».

Стали известны составы, в которых команды начнет поединок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матч «Полесье» – «Оболонь».