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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 12:03 | Обновлено 25 августа 2024, 12:14
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0

Полесье – Оболонь. Известны составы на матч УПЛ

Имад Ашур и Валерий Иващенко определились с заявками

25 августа 2024, 12:03 | Обновлено 25 августа 2024, 12:14
201
0
Полесье – Оболонь. Известны составы на матч УПЛ
ФК Полесье Житомир

В 13:00 в Житомире начнется матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся местной «Полесье» и киевская «Оболонь».

Стали известны составы, в которых команды начнет поединок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матч «Полесье» – «Оболонь».

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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