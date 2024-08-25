Украина. Премьер лига25 августа 2024, 12:03 | Обновлено 25 августа 2024, 12:14
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Полесье – Оболонь. Известны составы на матч УПЛ
Имад Ашур и Валерий Иващенко определились с заявками
25 августа 2024, 12:03 | Обновлено 25 августа 2024, 12:14
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В 13:00 в Житомире начнется матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся местной «Полесье» и киевская «Оболонь».
Стали известны составы, в которых команды начнет поединок.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матч «Полесье» – «Оболонь».
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