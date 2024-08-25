Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 

Давно такого не было, и вот опять. Очень сложно припомнить, когда «Шахтер» так неудачно начинал чемпионат страны. Щедрейшие инвестиции в команду Рината Ахметова позволили очень быстро забыть безвременье начала-середины девяностых, когда «Шахтер» то взлетал на медальный пьедестал, то болтался где-то в середине турнирной таблицы.

Однако после того, как команда попала в цепкие руки молодого владельца «Донгорбанка», ситуация кардинально поменялась. И команда ниже второго места в итоговой турнирной таблице не опускалась.

Но относительные провалы в чемпионате случались и у «Шахтера» каденции Ахметова. Подобный нынешнему провал на старте отечественного сезона я помню лишь один – в начале сезона 2008 года. Тогда команда Луческу в четырех стартовых турах добыла лишь одну победу (да и ту над «Ильичевцем»), две ничьи и одно поражение.

ФК Шахтер Донецк

Провалилась тогда команда и в группе Лиги чемпионов. Однако именно тот сезон считается самым удачным в истории «Шахтера», ведь затем команда сумела победить в финале Кубка УЕФА.

Ситуация в сезоне 2024/2025 очень напоминает события 16-летней давности. С той лишь разницей, что теперь во главе «Шахтера» не Луческу, а Пушич, и что роль тогдашнего «Ильичевца» сейчас сыграла «Ворскла».

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***

Разгром в стартовом туре УПЛ полтавской команды определенно сыграл злую шутку с «горняками». Можно утверждать, что команда Долганского в том поединке испугалась собственной тени, однако заслуг оппонента тоже нельзя приуменьшать. Чемпион начал сезон явно по-чемпионски. С запасом, как тогда показалось. Марино Пушич был очень рад и сыпал комплименты в адрес не только героя матча Матвиенко, но и всей своей команде.

«Я доволен тем, как мы начали сезон. Не только учитывая результат, но и игру, которую мы продемонстрировали. Полностью доволен тем, как мы как команда вели себя на футбольном поле и за его пределами. Я полностью доволен тем, как мы проявили себя от первых минут с точки зрения высокого прессинга, нашей отдачи и того, как мы провели весь матч. Конечно, было несколько моментов, которые можно улучшить. Постоянно говорю своим игрокам: всегда есть пространство для улучшения. Но тот результат и уровень игры, которые сегодня продемонстрировали мои игроки, – фантастические». Это слова Пушича после игры с «Ворсклой».

ФК Шахтер Донецк

Однако дальше неимоверная легкость шахтерского бытия куда-то улетучилась. Во втором туре «горняки» сыграли против потерпевшего еврокубковое фиаско «Полесья». Казалось, что команда Пушича просто забросает шапками команду Ашура. Но случилось почти наоборот. Вот что тогда после игры говорил Пушич.

«Игру можно разделить на две части. В первом тайме мы были недостаточно агрессивны на мяче, проявили недостаточно желания выигрывать в противоборствах и действуя без мяча в целом, поэтому проиграли первую половину. Относительно второго тайма, у меня нет претензий к команде. Было несколько контратак, которые, к счастью для нас, не закончились чем-то серьезным. Мы создали очень много моментов во второй половине встречи, но нам не удалось забить. Впрочем, я полностью доволен тем, как моя команда среагировала на неудачный первый тайм. Это для нас урок, из которого можно многое извлечь, чтобы продолжать работать и улучшаться каждый день».

Тогда правда казалось, что «Шахтер» случайно оступился в игре против житомирской команды. Ну, с кем не бывает? Гранд недооценил выскочку. Но в следующих турах гранд обязательно вернет свое. С лихвой.

Ага, как бы не так. Матч против абсолютного дебютанта УПЛ – «Левого берега» – «Шахтер» выиграл благодаря лишь спорному решению (назовем это мягко так) судей, засчитавших гол Сикана, который забивал на грани офсайда. А может, и без грани.

Судьям ВАР пришлось рисовать линии, и, похоже, из-за несрезанного ногтя на большом пальце ноги у защитника «ЛБ» определили, что положения вне игры тогда у нападающего «горняков» не было.

Пушич по инерции продолжил хвалить свою команду. Но уже как-то не очень убедительно.

ФК Шахтер Донецк

«Конечно, главной целью в футболе остаются победы и завоевание трех очков, и сегодня нам удалось этой цели достичь. Игра проходила по довольно сложному сценарию, особенно в начале – в первой половине. И, конечно, мы ожидали, что наш оппонент будет довольно сложным и неуступчивым, что вы могли увидеть на поле. Однако я очень доволен тем, как моя команда отработала. Особенно доволен тем, как мы сыграли во втором тайме, как мы смогли корректировать некоторые неточности. Считаю, что мы могли забить больше, чем один гол. Соперник создал, по факту, один момент, пришедший после наших индивидуальных ошибок. Тем не менее, хочу похвалить свою команду за старания, за продемонстрированный уровень».

***

В игре против «Александрии» дончанам уже не удалось продемонстрировать свой «уровень». Команда проиграла, выигрывая 2:0. И Пушич после матча, пускай и витиевато, но все-таки признал, что это провал.

«Когда происходит что-то подобное – вы играете фантастически, побеждаете со счетом 2:0, полностью контролируете игру и потом ошибаетесь таким образом, – в таком случае давайте не будем говорить о Лиге чемпионов. Команде сейчас не хватает стабильности, потому что когда вы проводите первую часть игры на таком уровне, как сегодня, вы должны удерживать счет 2:0 и, возможно, даже улучшать полученный результат. Однако, как следствие, нам пришлось начинать все с нуля во второй половине игры. Я считаю, что произошедшее сегодня – полностью провал одной команды. Я очень разочарован, для меня это гораздо хуже, чем чувствовать себя злым».

Из всего вышеизложенного главным тренером «Шахтера» я лично могу сделать вывод, что команда попросту не готова к старту УПЛ. Вполне возможно, что Пушич, в отличие от того таки Шовковского, сознательно не форсировал подготовку к сезону, резонно полагая, что оптимальная форма понадобится чуть позже – в середине осени, в разгар Лиги чемпионов.

Весьма прагматичная мысль, если именно она была первопричиной. Однако обязательно нужно говорить и о том, что рассказы тренера «горняков» о высоком «уровне» его подопечных – банальный треп. Потому что, кроме победы над зашуганной «Ворсклой», в трех остальных поединках на старте сезона «Шахтер» откровенно провалился.

ФК Шахтер Донецк

Если был бы один такой неудачный матч, то Бог с ним. Действительно, с кем не бывает. Но целых три, да еще и подряд. Это провал, батенька. Это форменный провал, и в «отсутствии стабильности» нужно винить в первую и в последнюю очередь лишь тренерский штаб. И да, это фиаско «Шахтеру» позже еще аукнется.

Аукнется еще и потому, что Пушич, похоже, пока что сам не понимает, почему все так плохо. Да, он от игры к игре констатирует клиническую смерть своей команды, при этом отдавая ей должное, мол, так она все еще дышит, но как реанимировать своего пациента, вернуть на свет Божий, он, по всей видимости, пока что не знает. А его злость или разочарование – как мертвому припарки.

На мой взгляд, в данном случае нужны иные методы. Что-то из шоковой терапии. Способен ли к применению таких методов боснийский тренер? На данный момент я не уверен, ведь он просто констатирует причину, философски говоря о вынесенных уроках гипотетической возможности стать сильнее.

Но по факту работы над ошибками нет. Как и нет роста силы.

Поэтому лично я не уверен в том, что нынешний сезон для «Шахтера» может стать одним из лучших в его истории.