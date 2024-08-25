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Украина. Вторая лига
25 августа 2024, 12:45 | Обновлено 25 августа 2024, 12:56
123
0

Вторая лига. 3-й тур, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги

25 августа 2024, 12:45 | Обновлено 25 августа 2024, 12:56
123
0
Вторая лига. 3-й тур, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

25 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 3-й тур, 25 августа

  • 12:00. Горняк-Спорт – Чернигов
  • 12:30. Локомотив Киев – Колос-2 Ковалевка
  • 14:00. Чайка П. Борщаговка – Металлист 1925-2 Харьков
  • 14:30. Нива Винница – Александрия-2
  • 15:15. Ворскла-2 – Тростянець
  • 16:00. Куликов-Белка – Ревера 1908 Ивано-Франковск
  • 16:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый

Турнирные таблицы

12:00. Горняк-Спорт – Чернигов

12:30. Локомотив Киев – Колос-2 Ковалевка

14:00. Чайка П. Борщаговка – Металлист 1925-2 Харьков

14:30. Нива Винница – Александрия-2

15:15. Ворскла-2 – Тростянець

16:00. Куликов-Белка – Ревера 1908 Ивано-Франковск

16:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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