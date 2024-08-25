25.08.2024 13:15 – 24’ 0 : 0
Украина. Вторая лига25 августа 2024, 12:45 | Обновлено 25 августа 2024, 12:56
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Вторая лига. 3-й тур, 25 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги
25 августа 2024, 12:45 | Обновлено 25 августа 2024, 12:56
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25 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 3-й тур, 25 августа
- 12:00. Горняк-Спорт – Чернигов
- 12:30. Локомотив Киев – Колос-2 Ковалевка
- 14:00. Чайка П. Борщаговка – Металлист 1925-2 Харьков
- 14:30. Нива Винница – Александрия-2
- 15:15. Ворскла-2 – Тростянець
- 16:00. Куликов-Белка – Ревера 1908 Ивано-Франковск
- 16:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый
Турнирные таблицы
12:00. Горняк-Спорт – Чернигов
12:30. Локомотив Киев – Колос-2 Ковалевка
14:00. Чайка П. Борщаговка – Металлист 1925-2 Харьков
14:30. Нива Винница – Александрия-2
15:15. Ворскла-2 – Тростянець
16:00. Куликов-Белка – Ревера 1908 Ивано-Франковск
16:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый
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