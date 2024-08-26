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Вторая лига
Куликов
25.08.2024 16:00 – FT 4 : 1
Ревера 1908
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Украина. Вторая лига
26 августа 2024, 05:15 | Обновлено 26 августа 2024, 05:50
62
0

Вторая лига. Победа Чернигова, поражения Ужгорода и Локомотива

25 августа прошли поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины

26 августа 2024, 05:15 | Обновлено 26 августа 2024, 05:50
62
0
Вторая лига. Победа Чернигова, поражения Ужгорода и Локомотива
ФК Горняк-Спорт

25 августа прошли поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В один игровой день сыграно 7 матчей.

Побед одержал Чернигов, поражения зафиксированы для Ужгорода и Локомотива.

Вторая лига. 3-й тур, 25 августа

12:00. Горняк-Спорт – Чернигов – 1:2

Голы: Страшкевич, 83 – Зенченко, 58, Романченко, 90+4 (пен)

12:30. Локомотив Киев – Колос-2 Ковалевка – 1:3

Голы: Мордас, 88 – Шевчук, 21, Скляренко, 24, Березка, 47

14:00. Чайка П. Борщаговка – Металлист 1925-2 Харьков – 1:1

Голы: Евстратенко, 62 – Кондратюк, 90+4

14:30. Нива Винница – Александрия-2 – 0:2

Голы: Петрик, 46, 90+1

15:15. Ворскла-2 – Тростянець 2:1

Голы: Сердюк, 76, Черныш, 90+3 – Проданов, 52

16:00. Куликов-Белка – Ревера 1908 Ивано-Франковск 4:1

Голы: Панасюк, 16, Пилипчук, 25, 42, Иваночко, 86 – Угринюк, 55

16:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый – 0:2

Голы: Жумига, 60, Лукьянченко, 90

Турнирная таблица

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Чернигов чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Нива Винница Ужгород Тростянец Чайка Петропавловская Борщаговка Локомотив Киев Ревера 1908 Ивано-Франковск Александрия-2 Ворскла-2 Полтава Колос-2 Ковалевка Металлист 1925-2 Харьков Куликов-Белка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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