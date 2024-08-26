Вторая лига. Победа Чернигова, поражения Ужгорода и Локомотива
25 августа прошли поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины
25 августа прошли поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
В один игровой день сыграно 7 матчей.
Побед одержал Чернигов, поражения зафиксированы для Ужгорода и Локомотива.
Вторая лига. 3-й тур, 25 августа
12:00. Горняк-Спорт – Чернигов – 1:2
Голы: Страшкевич, 83 – Зенченко, 58, Романченко, 90+4 (пен)
12:30. Локомотив Киев – Колос-2 Ковалевка – 1:3
Голы: Мордас, 88 – Шевчук, 21, Скляренко, 24, Березка, 47
14:00. Чайка П. Борщаговка – Металлист 1925-2 Харьков – 1:1
Голы: Евстратенко, 62 – Кондратюк, 90+4
14:30. Нива Винница – Александрия-2 – 0:2
Голы: Петрик, 46, 90+1
15:15. Ворскла-2 – Тростянець 2:1
Голы: Сердюк, 76, Черныш, 90+3 – Проданов, 52
16:00. Куликов-Белка – Ревера 1908 Ивано-Франковск 4:1
Голы: Панасюк, 16, Пилипчук, 25, 42, Иваночко, 86 – Угринюк, 55
16:30. Ужгород – Скала 1911 Стрый – 0:2
Голы: Жумига, 60, Лукьянченко, 90
Турнирная таблица
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