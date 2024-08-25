Бени МАКУАНА: «Не буду разделять команды УПЛ на лидеров и середняков»

Левый полузащитник житомирского «Полесье» Бени Макуана рассказал о подготовке к игре 4 тура УПЛ против «Оболони».

- Расскажи о недельном тренировочном цикле в преддверии матча с «Оболонью».

- Перед началом цикла было два выходных дня, поэтому было достаточно времени на восстановление. Мы ударно начали эту неделю и плодотворно провели ее с точки зрения игровых моментов, тактических моментов и скоростной работы. Была проделана хорошая работа, считаю, мы должны выйти на поле и сделать то, что имеем. Никто не сомневается в том, что мы должны брать 3 очка и победу.

- Болельщики постоянно переживают за твое состояние, ведь ты не так давно восстановился. Насколько процентов оценил бы свою готовность?

- Хочу заверить фанатов, что сейчас мое участие в играх проходит без рисков. Мне нужно время, потому что я не успел пройти весь цикл предсезонной подготовки вместе с командой. Я приехал и начал работать чуть позже, я не играл в контрольных матчах, поэтому мне важно почувствовать игровой ритм. Сейчас у меня немного времени в каждой игре и от матча к матчу количество времени растет. Сейчас, возможно, я на 80 процентов готов, но я доверяю нашему медицинскому штабу, а процесс идет, как и должно идти. Пока я не готов играть в стартовом составе, надеюсь, что впоследствии я смогу доказать тренерскому штабу, что могу играть в старте.

- Ничья в матче с «Ингульцем» дополнительно мотивирует?

- Мы извлекли хороший урок из той игры. Конечно, результат получился не таким, какого все ожидали. Но 1 очко – это лучше, чем ничего. И игра уже в прошлом, а сейчас самое лучшее решение – сконцентрироваться на игре с «Оболонью». Считаю, что информация, которую мы получили от тренерского штаба после прошлого матча, очень полезна, а результат ближайшего поединка будет лучше.

- Бени, ты уже играл против «Оболони», какую характеристику можешь дать сопернику?

- Для себя я решил, что не буду разделять команды в УПЛ на лидеров и середнячков. Уровень в чемпионате Украины такой, что кроме «Шахтера» и «Динамо», которые являются лидерами, все коллективы демонстрируют одинаково хороший уровень технико-тактической грамотности и имеют хорошие физические качества. Ни при каких обстоятельствах не надо думать, что это команда из нижней части таблицы, только показав максимум мы сможем взять 3 очка.