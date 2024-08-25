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Вторая лига
Реал Фарма
24.08.2024 13:00 – FT 0 : 4
Вильхивцы
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Украина. Вторая лига
25 августа 2024, 02:40 | Обновлено 25 августа 2024, 02:44
16
0

Вторая лига. Вильхивцы разгромили Реал Фарму и возглавили таблицу

Хозяева получили в свои ворота четыре безответных гола

25 августа 2024, 02:40 | Обновлено 25 августа 2024, 02:44
16
0
Вторая лига. Вильхивцы разгромили Реал Фарму и возглавили таблицу
ПФЛ

Состоялся матч третьего тура чемпионата Украины во Второй лиге. «Вильхивцы», которые до этого в чемпионате по разу выиграли и проиграли, приехали в гости в Одессу, где встречались на стадионе «Иван» с местным клубом «Реал Фарма», который начал чемпионат с двух поражений.

Серия продолжилась, поскольку одесситы проиграли и в третий раз, арбитр зафиксировал счет матча 0:4.

После этой победы «Вильхивцы» возглавили турнирную таблицу группы А за счет разницы голов, однако их может перегнать «Прооий», который свой матч еще не сыграл.

Вторая лига. Группа А. 3-й тур

Реал Фарма – Вильхивцы – 0:4

Голы: Баник, 9, Глагола, 45+1, Тилинский, 65, Клочан, 90

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Вильхивцы Реал Фарма Одесса чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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