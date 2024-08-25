Вторая лига. Вильхивцы разгромили Реал Фарму и возглавили таблицу
Хозяева получили в свои ворота четыре безответных гола
Состоялся матч третьего тура чемпионата Украины во Второй лиге. «Вильхивцы», которые до этого в чемпионате по разу выиграли и проиграли, приехали в гости в Одессу, где встречались на стадионе «Иван» с местным клубом «Реал Фарма», который начал чемпионат с двух поражений.
Серия продолжилась, поскольку одесситы проиграли и в третий раз, арбитр зафиксировал счет матча 0:4.
После этой победы «Вильхивцы» возглавили турнирную таблицу группы А за счет разницы голов, однако их может перегнать «Прооий», который свой матч еще не сыграл.
Вторая лига. Группа А. 3-й тур
Реал Фарма – Вильхивцы – 0:4
Голы: Баник, 9, Глагола, 45+1, Тилинский, 65, Клочан, 90
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