24.08.2024 13:00 - : -
Украина. Вторая лига24 августа 2024, 04:59 | Обновлено 24 августа 2024, 05:38
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Реал Фарма – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 3-го тура Второй лиги
24 августа 2024, 04:59 | Обновлено 24 августа 2024, 05:38
87
0
24 августа проходит поединок 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
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Вторая лига. 3-й тур, 24 августа
- 13:00. Реал Фарма Одесса – Вильхивцы
Турнирные таблицы
13:00. Реал Фарма Одесса – Вильхивцы
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