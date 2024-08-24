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Вторая лига
Реал Фарма
24.08.2024 13:00 - : -
Вильхивцы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
24 августа 2024, 04:59 | Обновлено 24 августа 2024, 05:38
87
0

Реал Фарма – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 3-го тура Второй лиги

24 августа 2024, 04:59 | Обновлено 24 августа 2024, 05:38
87
0
Реал Фарма – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа проходит поединок 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 3-й тур, 24 августа

  • 13:00. Реал Фарма Одесса – Вильхивцы

Турнирные таблицы

13:00. Реал Фарма Одесса – Вильхивцы

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Реал Фарма Одесса Вильхивцы чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Вторая лига Украины
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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