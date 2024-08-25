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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
24.08.2024 17:00 – FT 4 : 1
Ипсвич Таун
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Англия
25 августа 2024, 02:00 | Обновлено 25 августа 2024, 02:05
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0

Манчестер Сити – Ипсвич – 4:1. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча

Чемпионы уверенно разгромили новичка

25 августа 2024, 02:00 | Обновлено 25 августа 2024, 02:05
33
0
Манчестер Сити – Ипсвич – 4:1. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2 тура Английской Премьер-лиги чемпион прошлого розыгрыша «Манчестер Сити» принимал новичка текущего розыгрыша – «Ипсвич». Гости отличились первыми, однако быстро пропустили трижды за шесть минут и получили контрольный выстрел в конце матча.

Отметим также возвращение Илкая Гюндогана в Манчестер после годового вояжа в Каталонию. Немец вышел на замену во втором тайме вместо Савиньо.

Английская Премьер-лига. 2 тур

Манчестер Сити – Ипсвич 4:1

Гол: Холанд, 12, пен, 16, 88, где Брюйне, 14 – Шмодикс, 7

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Гвардиол – Льюис, Ковачич (Стоунз, 50) – Савиньо (Гюндоган, 71), Силва, Де Брюйне (Нунеш, 90), Доку (Грилиш, 71) – Холанд (Макейте, 90)

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмми Смодич (Ипсвич Таун).
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Ипсвич чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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