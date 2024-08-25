Манчестер Сити – Ипсвич – 4:1. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
Чемпионы уверенно разгромили новичка
В матче 2 тура Английской Премьер-лиги чемпион прошлого розыгрыша «Манчестер Сити» принимал новичка текущего розыгрыша – «Ипсвич». Гости отличились первыми, однако быстро пропустили трижды за шесть минут и получили контрольный выстрел в конце матча.
Отметим также возвращение Илкая Гюндогана в Манчестер после годового вояжа в Каталонию. Немец вышел на замену во втором тайме вместо Савиньо.
Английская Премьер-лига. 2 тур
Манчестер Сити – Ипсвич 4:1
Гол: Холанд, 12, пен, 16, 88, где Брюйне, 14 – Шмодикс, 7
Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Гвардиол – Льюис, Ковачич (Стоунз, 50) – Савиньо (Гюндоган, 71), Силва, Де Брюйне (Нунеш, 90), Доку (Грилиш, 71) – Холанд (Макейте, 90)
События матча
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