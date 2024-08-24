Манчестер Сити – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

24 августа на стадионе Этихад в Манчестере пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Сити встретится с Ипсвич Таун. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда Манчестер Сити в 2023 году вышла на пик, выиграв требл. В следующем сезоне добавились новые трофеи в коллекцию – Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. Но при этом все-таки был сделано шаг назад, с поражением в финале Кубка и вылетом из Лиги чемпионов, где по пенальти Ман Сити проиграл Реалу. В АПЛ на этот раз удалось оторваться от Арсенала всего на 2 очка.

Казалось бы, после таких звоночков Гвардиола будет требовать усилить состав. Но клуб вместо этого подписал только Савио Морейра, и лишь после ухода Альвареса гранд начал рассматривать варианты. А пока все больше доверия молодежи типа Бобба – а он травмировался, причем тяжело, с переломом. И с помощью молодежи Ман Сити взял Суперкубок Англии, по итогам затяжной серии пенальти. В 1-м туре Ман Сити с Челси справился куда увереннее, оформив гроссмейстерские 2:0.

Ипсвич Таун

Клуб Ипсвич Таун всего лишь два с хвостиком года назад болтался в Лиге 1. Но его молодой менеджер Киран Маккенна сделал что-то невероятное: скромная, пусть и именитая в историческом плане, команда в сезоне 2023/24 транзитом прошла Чемпионшип, на пару с Лестером завоевав прямое повышение в классе, при том, что была там новичком и не особенно котировалась.

Сейчас трактористы считаются андердогом АПЛ, несмотря на попытки усилить состав. Дороже всего, под 18 миллионов евро, обошелся купленный у Сити Рори Делап. В Премьер-лиге вернувшийся после долгой паузы коллектив сразу начал с серьезнейшего теста – принимал Ливерпуль. И продержался полный час, но потом Салах голом и передачей решил исход дуэли (2:0).

Статистика личных встреч

В последний раз команды между собой играли аж в 2002 году, и то в кубке. Тогда горожане разгромно победили на выезде.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит в гостей. Чемпион против новичка, еще и на своем поле, должен выигрывать с форой –2.5 голов (коэффициент – 1.76).