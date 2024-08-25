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Чемпионат Испании
Хетафе
24.08.2024 22:30 – FT 0 : 0
Райо Вальекано
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Испания
25 августа 2024, 00:59 | Обновлено 25 августа 2024, 01:29
37
0

Игровой день Ла Лиги. Осасуна и Реал Сосьедад взяли по три очка

Вечером 24 августа состоялись матчи 2-го тура Ла Лиги

25 августа 2024, 00:59 | Обновлено 25 августа 2024, 01:29
37
0
Игровой день Ла Лиги. Осасуна и Реал Сосьедад взяли по три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Такефуса Кубо

Вечером 24 августа состоялись матчи 2-го тура Ла Лиги.

Осасуна и Реал Сосьедад взяли по три очка.

Миром завершился матч между Хетафе и Райо Вальекано (0:0).

После двух туров «Барселона» с 6 очками делит лидерство с «Сельтой».

Ла Лига. 2-й тур, 24 августа

Осасуна – Мальорка – 1:0

Гол: Рубен Гарсия, 55

Эспаньол – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Такефуса Кубо, 80

Хетафе – Райо Вальекано – 0:0

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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