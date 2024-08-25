24.08.2024 22:30 – FT 0 : 0
Испания25 августа 2024, 00:59 | Обновлено 25 августа 2024, 01:29
37
0
Игровой день Ла Лиги. Осасуна и Реал Сосьедад взяли по три очка
Вечером 24 августа состоялись матчи 2-го тура Ла Лиги
25 августа 2024, 00:59 | Обновлено 25 августа 2024, 01:29
37
0
Вечером 24 августа состоялись матчи 2-го тура Ла Лиги.
Осасуна и Реал Сосьедад взяли по три очка.
Миром завершился матч между Хетафе и Райо Вальекано (0:0).
После двух туров «Барселона» с 6 очками делит лидерство с «Сельтой».
Ла Лига. 2-й тур, 24 августа
Осасуна – Мальорка – 1:0
Гол: Рубен Гарсия, 55
Эспаньол – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Такефуса Кубо, 80
Хетафе – Райо Вальекано – 0:0
Турнирная таблица
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