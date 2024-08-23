Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Оларенважу Кайоде подписал трудовое соглашение с «Шанлыурфаспором»
31-летний нигерийский экс-форвард «Шахтера» Оларенважу Кайоде после пяти с половиной месяцев пребывания в статусе свободного агента наконец-то обрел новое место работы.
Африканец подписал контракт с клубом «Шанлыурфаспор», который выступает во втором по силе дивизионе профессионального турецкого футбола.
О сроках контракта в официальном коммюнике не сообщается.
В сентябре минувшего года Кайоде окончательно покинул «Шахтер», оформив контракт с турецким «Генчлербирлиги», однако уже в марте неожиданно для многих расторг соглашение с этим клубом по семейным обстоятельствам. Тогда в прессе ничего не сообщалось о реальных причинах такого решения, однако впоследствии Кайоде обвинил свою супругу, выступавшую ранее агентом Оларенважу, в супружеской измене, о чем подробнее мы рассказывали на страницах Sport.ua в рамках отдельного материала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криворожцы не смогли остановить представителя Ла Лиги
Из-за российско-украинской войны «горняки» вновь не смогут проводить международные матчи на родине
Цікаво, він назву свого нового клубу з якого разу зможе вимовити?