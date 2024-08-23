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  4. Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Турция
23 августа 2024, 18:33 |
2572
3

Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции

Оларенважу Кайоде подписал трудовое соглашение с «Шанлыурфаспором»

23 августа 2024, 18:33 |
2572
3
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
ФК Шанлыурфаспор. Оларенважу Кайоде (справа)

31-летний нигерийский экс-форвард «Шахтера» Оларенважу Кайоде после пяти с половиной месяцев пребывания в статусе свободного агента наконец-то обрел новое место работы.

Африканец подписал контракт с клубом «Шанлыурфаспор», который выступает во втором по силе дивизионе профессионального турецкого футбола.

О сроках контракта в официальном коммюнике не сообщается.

В сентябре минувшего года Кайоде окончательно покинул «Шахтер», оформив контракт с турецким «Генчлербирлиги», однако уже в марте неожиданно для многих расторг соглашение с этим клубом по семейным обстоятельствам. Тогда в прессе ничего не сообщалось о реальных причинах такого решения, однако впоследствии Кайоде обвинил свою супругу, выступавшую ранее агентом Оларенважу, в супружеской измене, о чем подробнее мы рассказывали на страницах Sport.ua в рамках отдельного материала.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Шанлыурфаспор
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Falko
Я гадав, Кайоде знайшов нову дружину. Чи на худий кінець - нового пастора.
Цікаво, він назву свого нового клубу з якого разу зможе вимовити?
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+3
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ortomir
а пастор ого - го, якщо негра перебив, у них теж нічого.
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0
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