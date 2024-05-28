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  4. ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 12:38 | Обновлено 28 мая 2024, 13:03
2235
2

ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены

Очень драматическая история из личной жизни Оларенважу Кайоде…

28 мая 2024, 12:38 | Обновлено 28 мая 2024, 13:03
2235
2
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Instagram

2018 год. Донецкий «Шахтер» проводит свой второй сезон под руководством Паулу Фонсеки, который завершится, как и предыдущий и следующий, победой в национальном чемпионате. 2 марта команда получила интересное усиление в линию атаки – на правах аренды новичком «горняков» стал нигериец Оларенважу Кайоде. Причем перешел африканец не откуда-то там, а из самого «Манчестер Сити»!

Кайоде удалось неплохо проявить себя в оставшихся поединках сезона-2017/18, по причине чего летом «Шахтер» выкупил его контракт у «горожан» за 3 миллиона евро. Но в целом карьера Оларенважу в стане «оранжево-черных» не сложилась. После 3 забитых мячей и 1 результативной передачи в 8 поединках сезона-2017/18, Кайоде сумел отличиться лишь 1 голом и 1 ассистом в следующих 16 играх за «Шахтер»…

Летом 2019 года, когда на тренерском мостике «горняков» был уже не Фонсека, а Луиш Каштру, Оларенважу Кайоде на правах аренды ушел в турецкий «Газишехир». С тех пор вплоть до сентября 2023-го африканский форвард играл исключительно в Турции и исключительно на правах аренды – за «Сивасспор» и «Умраниеспор». А осенью минувшего года свободным агентом перебрался в «Генчлербирлиги», откуда в марте 2024-го внезапно ушел, как было объявлено, в связи с «семейными обстоятельствами».

Какие именно семейные обстоятельства побудили Кайоде посередине сезона пойти на уход из клуба, где он имел в сезоне-2023/24 стабильную игровую практику, оставалось загадкой. Правда, лишь до недавних пор, потому что сейчас, кажется, ответ на этот вопрос всплыл на поверхность и шокировал многих болельщиков футбола в Нигерии…

***

Несколько недель назад в социальных сетях начали появляться первые сообщения, указывающие на то, что семейная жизнь Оларенважу Кайоде превратилась в истинную драму. По неподтвержденной информации, экс-форвард «Шахтера» и сборной Нигерии (4 матча) даже задумывался о том, чтобы покончить жизнь самоубийством… На такие мысли футболиста вроде бы как натолкнули подозрения о том, что жена – Дора – изменяла ему на протяжении долгих лет с другим мужчиной.

Кайоде начал собственное большое расследование в отношении этой информации, результаты которого повергли его в ужас. Благодаря сделанному анализу ДНК Оларенважу установил, что он не является биологическим отцом ни для одного из трех их совместных с Дорой детей. После этого Кайоде подал на развод, а также убрал из своего Instagram все совместные фото с некогда любимой женщиной, хотя ранее таковых там было достаточно много…

Кроме того, экс-форвард «Манчестер Сити» и «Шахтера» немедленно расторг юридическое соглашение о представительстве с Дорой, которое наделяло женщину статусом официального агента футболиста. В свое время именно супруга Кайоде оказала колоссальное влияние на карьеру нападающего, когда тот после неудачи в «Манчестер Сити» впал в депрессию и начал деградировать в профессиональном плане. Дора помогла Оларенважу осознать, что далеко не всем дано играть на таком высочайшем уровне, однако это вовсе не означает, что радость от футбола нельзя получать в клубах с меньшими амбициями. Вскоре Кайоде оказался в «Шахтере», а затем и обрел гармонию с собой на футбольных полях Турции…

Эта идиллическая история из семейной жизни Оларенважу и Доры Кайоде появилась еще в конце минувшего года, а вскоре их отношения накрыло цунами вражды и ненависти…

Экс-форвард «Шахтера» также установил, что Дора скрывала от него свой истинный возраст, так как по-настоящему она оказалась на семь лет старше, нежели говорила своему теперь уже экс-супругу. Кроме того, Кайоде обвинил женщину в постоянных изменах с мужчиной по имени Тоби Адегбойега – 33-летним нигерийским пастором из Помазанной церкви возвещателей спасения. Это евангелическая пятидесятническая христианская организация, базирующаяся в Южном Лондоне, основанная на вере в то, что вера в Бога принесет материальное богатство.

Через средства массовой информации Кайоде обвинил Дору в том, что она якобы многократно вступала во внебрачные связи с проживающим в Великобритании нигерийским пастором Адегбойегой, участвовала в оргиях и на длительное время сбегала из дома.

Тоби Адегбойега

Также Оларенважу сообщил нигерийским журналистам, что Дора, помимо супружеской измены, причастна еще и к мошенничеству с похищением имущества. В частности, экс-футболист «Шахтера» прямо обвинил свою бывшую жену в том, что женщина, вступив в сговор с риелтором Угочукву Игбоануго и другими неустановленными личностями, переоформила на себя право собственности на два дорогостоящих внедорожника марки Mercedes-Benz, которые впоследствии были ей проданы для финансирования роскошного образа жизни пастора Адегбойеги и его соратников.

На этом фоне наименее тяжкими обвинениями в адрес женщины со стороны Оларенважу Кайоде стали те, в которых речь идет о якобы систематическом употреблении Дорой наркотических средств…

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Примечательно, что сама Дора Кайоде (женщина по-прежнему носит фамилию экс-супруга – по крайней мере, она значится в ее аккаунте в социальной сети Instagram) категорически опровергает все те обвинения, которые в последние недели высыпались в ее адрес со стороны Оларенважу. Будучи юридически подкованной и грамотной (здесь стоит упомянуть, что Дора стала первой женщиной в истории, которая получила официальную лицензию на право заниматься агентской деятельностью от Футбольной федерации Нигерии), экс-супруга Кайоде уже обратилась к специалистам в области семейного права, которые растиражировали в нигерийских СМИ и через социальные сети письмо под названием «Распространение ложных обвинений относительно предполагаемых результатов тестов ДНК троих детей от брака Оларенважу и Доры Кайоде».

В нем, среди прочего, говорится следующее: «Внимание нашей клиентки привлекло то, что с 24 мая 2024 года различные блоги и онлайн-платформы распространяют непристойные истории о том, что результаты ДНК-теста показывают, что ни один из трех детей, рожденных во время вашего брака с нашей клиенткой не принадлежит вам. Эта скандальная и порочащая история быстро распространилась, причинив серьезный вред нашей клиентке и ее детям. У нашей клиентки есть основания полагать, что эти беспочвенные, унизительные обвинения были сфабрикованы и стратегически внедрены вами в различные средства массовой информации со злонамеренным намерением запятнать ее репутацию и нанести непоправимый вред невинным детям».

Оларенважу Кайоде с детьми и теперь уже бывшей супругой

Сама Дора Кайоде в социальной сети также написала специальный пост, посвященный скандальной ситуации.

«Честно говоря, я так устала от глупостей этого человека, и это нужно прекратить сейчас же. Я знала, что он психически нестабилен, когда несколько месяцев назад он напал на меня с ножом, но зайти так далеко, чтобы разрушить жизни невинных детей, – это слишком далеко. Кайоде, я не думала, что ты опустишься так низко».

«Я хранила молчание обо всех слухах, которые ты распространял, потому что они безосновательны, ребяческие и ложные. Но зачем ты подключил к этому невинных детей? Нет, теперь я обязана говорить».

«Я никогда не продавала свою собственность или автомобили и не отдавала вырученные деньги пастору, епископу или имаму. На самом деле, все слухи, которыми этот психически больной молодой человек Кайоде делится в Интернете, являются ложью».

«Последние пару лет в этом браке были как ад на земле. Я так измотана и испытываю боль, и я просто искренне молюсь, чтобы это испытание поскорее закончилось. Я не желаю такого рода оскорблений и притеснений ни одной женщине в мире. Если ваша история похожа на мою, бегите от этого мужчины и расторгайте этот брак; вы не рабыни! И я молюсь, чтобы Бог исцелил вас и послал вам помощников, как Он послал мне».

«Оларенважу Кайоде, моего молчания достаточно. Никогда не втягивай моих детей в свою паутину лжи. Я призываю тебя публично предоставить результат ДНК-теста и назвать клинику, где он был проведен, поскольку мы готовы предоставить свои анализы ДНК. Ты травмировал моих детей, удерживая нас под стражей своего террора», – написала женщина.

***

Очевидно, что в ближайшие месяцы история получит свое продолжение, и пока совершенно непонятно чем она закончится.

Что касается профессиональной карьеры Оларенважу Кайоде, то оставшись без клуба и агента, 31-летний нигериец нынче является свободным агентом. Впрочем, если слова Доры Кайоде о психической нестабильности этого футболиста справедливы, то не факт, что мы вообще еще когда-то услышим об успехах этого человека в профессиональном спорте…

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статьи эксклюзив Шахтер Донецк Оларенважу Кайоде lifestyle
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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anacreon
Яка крута тітка. Моя повага.
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turist86
"Екс-форвард «Шахтаря» також встановив, що Дора приховувала від нього свій реальний вік, оскільки по-справжньому вона виявилася на сім років старшою, аніж розповідала своєму тепер вже екс-чоловіку". 

А паспорт у африканському ЗАГСі не вимагають?
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