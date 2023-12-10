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  4. Жена экс-форварда Шахтера рассказала, как помогла ему реанимировать карьеру
Турция
10 декабря 2023, 12:00 |
335
0

Жена экс-форварда Шахтера рассказала, как помогла ему реанимировать карьеру

Оларенважу Кайоде очень нравилось быть игроком топ-клубов

10 декабря 2023, 12:00 |
335
0
Жена экс-форварда Шахтера рассказала, как помогла ему реанимировать карьеру
instagram.com/larry_kayode_8_. Оларенважу Кайоде с супругой

Супруга экс-форварда «Шахтера» и «Манчестер Сити» Оларенважу Кайоде Дора, которая также является агентом футболиста, рассказала, как помогла своему мужу реанимировать карьеру после неудачного опыта выступлений в топ-клубах.

«Ему [Оларенважу] нравились большие клубы (один из них – «Манчестер Сити»), но иногда в этих больших клубах много игроков, и в конце концов ты оказываешься в трудном положении. Не то чтобы ты был плох, но есть чрезвычайно талантливые футболисты, которых предпочитают тренеры. Кроме того, некоторые тренеры отдают предпочтение определенным игрокам, с которыми они поддерживали отношения в своих прежних клубах, и вы ничего не можете с этим сделать. Значит, надо идти туда, где тебя ценят. Ты должен идти туда, где ты нужен. Это относится к жизни в целом. Мы должны идти туда, где в нас нуждаются и где нас ценят».

«Когда ты пойдешь туда, ты расцветешь. Ты найдешь себя настоящего, ты просто обретешь себя. Итак, я думаю, Кайоде вернулся. Он наслаждается собой, он не находится под давлением. Это легко сделать, и так и должно быть. И мы знаем, что в конце сезона он станет целью других клубов, и это работает для нас. Пока он не уйдет на пенсию, ему придется продолжать играть и выходить за рамки возможного. Это наш план на него, и он наслаждается жизнью в Турции. Он все равно будет продолжать и продолжать, пока не скажет «стоп». Конечно, клубы приходят, они разговаривают, и в конце сезона мы сядем и снова решим, куда он пойдет, где его оценят и увидят. Итак, весь мир будет продолжать видеть, что Кайоде делает свое дело. Вот и все», - рассказала Дора Кайоде.

Напомним, в начале сентября нынешнего года Оларенважу Кайоде окончательно покинул «Шахтер», перебравшись на правах свободного агента в перволиговый турецкий «Генчлербирлиги», где забил уже 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 10 поединках.

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Источник The Nation
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