Турция07 сентября 2023, 10:47 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Генчлербирлиги
Оларенважу Кайоде продолжит играть в Турции
07 сентября 2023, 10:47 |
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30-летний нигерийский центрфорвард Оларенважу Кайоде, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стал игроком турецкого «Генчлербирлиги».
С новым клубом Кайоде подписал полноценный двухлетний контракт.
В «Генчлербирлиги» нигериец перебрался на правах свободного агента, статус которого получил летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с «Шахтером».
Вторую половину минувшего сезона Кайоде отыграл в аренде за турецкий «Умраниеспор», забив 3 мяча в 11 поединках.
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