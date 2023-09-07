ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Генчлербирлиги

30-летний нигерийский центрфорвард Оларенважу Кайоде, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стал игроком турецкого «Генчлербирлиги».

С новым клубом Кайоде подписал полноценный двухлетний контракт.

В «Генчлербирлиги» нигериец перебрался на правах свободного агента, статус которого получил летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с «Шахтером».

Вторую половину минувшего сезона Кайоде отыграл в аренде за турецкий «Умраниеспор», забив 3 мяча в 11 поединках.