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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Генчлербирлиги
Турция
07 сентября 2023, 10:47 |
858
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Генчлербирлиги

Оларенважу Кайоде продолжит играть в Турции

07 сентября 2023, 10:47 |
858
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Шахтера перешел в Генчлербирлиги
ФК Генчлербирлиги. Оларенважу Кайоде

30-летний нигерийский центрфорвард Оларенважу Кайоде, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стал игроком турецкого «Генчлербирлиги».

С новым клубом Кайоде подписал полноценный двухлетний контракт.

В «Генчлербирлиги» нигериец перебрался на правах свободного агента, статус которого получил летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с «Шахтером».

Вторую половину минувшего сезона Кайоде отыграл в аренде за турецкий «Умраниеспор», забив 3 мяча в 11 поединках.

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Источник Sport.ua
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