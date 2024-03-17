По семейным обстоятельствам. Экс-форвард Шахтера расторг контракт с турками

30-летний нигерийский форвард Оларенважу Кайоде, извстный в Украине по выступлениям за «Шахтер», получил статус свободного агента.

С сентября минувшего года Кайоде играл в Турции за «Генчлербирлиги», однако накануне этот клуб сообщил, что расторг контракт с игроком, который попросил об этом, сославшись на семейные обстоятельства.

Teşekkürler Olarenwaju Ayobami Kayode



Ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma talebinde bulunan Nijeryalı futbolcumuz Olarenwaju Ayobami Kayode ile kulübümüz arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Olarenwaju Ayobami… pic.twitter.com/Qd1j4mtFWT — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 16, 2024

В текущем сезоне Кайоде сыграл 19 матчей за «Генчлербирлиги» в Первой лиге турецкого футбола, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Ранее супруга Кайоде рассказывала журналистам, как ей удалось реанимировать профессиональную карьеру нигерийца.