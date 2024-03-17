По семейным обстоятельствам. Экс-форвард Шахтера расторг контракт с турками
Оларенважу Кайоде покинул «Генчлербирлиги»
30-летний нигерийский форвард Оларенважу Кайоде, извстный в Украине по выступлениям за «Шахтер», получил статус свободного агента.
С сентября минувшего года Кайоде играл в Турции за «Генчлербирлиги», однако накануне этот клуб сообщил, что расторг контракт с игроком, который попросил об этом, сославшись на семейные обстоятельства.
Teşekkürler Olarenwaju Ayobami Kayode— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 16, 2024
Ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma talebinde bulunan Nijeryalı futbolcumuz Olarenwaju Ayobami Kayode ile kulübümüz arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Olarenwaju Ayobami… pic.twitter.com/Qd1j4mtFWT
В текущем сезоне Кайоде сыграл 19 матчей за «Генчлербирлиги» в Первой лиге турецкого футбола, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Ранее супруга Кайоде рассказывала журналистам, как ей удалось реанимировать профессиональную карьеру нигерийца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидеры луганчан, которые бойкотировали матч, оштрафованы и отстранены от первой команды
21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024