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  4. По семейным обстоятельствам. Экс-форвард Шахтера расторг контракт с турками
Турция
17 марта 2024, 13:57 |
1392
0

По семейным обстоятельствам. Экс-форвард Шахтера расторг контракт с турками

Оларенважу Кайоде покинул «Генчлербирлиги»

17 марта 2024, 13:57 |
1392
0
По семейным обстоятельствам. Экс-форвард Шахтера расторг контракт с турками
instagram.com/larry_kayode_8_. Оларенважу Кайоде

30-летний нигерийский форвард Оларенважу Кайоде, извстный в Украине по выступлениям за «Шахтер», получил статус свободного агента.

С сентября минувшего года Кайоде играл в Турции за «Генчлербирлиги», однако накануне этот клуб сообщил, что расторг контракт с игроком, который попросил об этом, сославшись на семейные обстоятельства.

В текущем сезоне Кайоде сыграл 19 матчей за «Генчлербирлиги» в Первой лиге турецкого футбола, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Ранее супруга Кайоде рассказывала журналистам, как ей удалось реанимировать профессиональную карьеру нигерийца.

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Оларенважу Кайоде трансферы расторжение контракта Генчлербирлиги Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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