ПСЖ исключил из состава звездного защитника

Именитый центральный защитник Милан Шкриньяр не был включен в заявку «ПСЖ» на матч второго тура Лиги 1 против «Монпелье» (23 августа, 21:45). По информации итальянских СМИ, таким образом 29-летнему словаку дали понять, что он больше не является частью проекта «ПСЖ».

Шкриньяр потерял доверие со стороны главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике еще по ходу прошлого сезона. О том, что чемпионы Франции хотят избавиться от защитника, сообщалось еще в конце июня.

В нынешнем сезоне Шкриньяр также будет получать очень мало игровой практики, если не найдет себе клуб до конца нынешнего трансферного окна. Проблемой может стать зарплата игрока в 9 миллионов евро в год.