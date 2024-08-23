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Франция
23 августа 2024, 16:06 |
749
0

ПСЖ исключил из состава звездного защитника

Милан Шкриньяр больше не является частью проекта парижан

23 августа 2024, 16:06 |
749
0
ПСЖ исключил из состава звездного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Именитый центральный защитник Милан Шкриньяр не был включен в заявку «ПСЖ» на матч второго тура Лиги 1 против «Монпелье» (23 августа, 21:45). По информации итальянских СМИ, таким образом 29-летнему словаку дали понять, что он больше не является частью проекта «ПСЖ».

Шкриньяр потерял доверие со стороны главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике еще по ходу прошлого сезона. О том, что чемпионы Франции хотят избавиться от защитника, сообщалось еще в конце июня.

В нынешнем сезоне Шкриньяр также будет получать очень мало игровой практики, если не найдет себе клуб до конца нынешнего трансферного окна. Проблемой может стать зарплата игрока в 9 миллионов евро в год.

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Милан Шкриньяр ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
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