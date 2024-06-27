ПСЖ хочет избавиться от звездного защитника

«ПСЖ» сообщил центральному защитнику команды Милану Шкриньяру о том, что от него хотят избавиться нынешним летом. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, Шкриньяр больше не входит в планы главного тренера команды Луиса Энрике.

Напомним, Шкриньяр перешел в «ПСЖ» всего год назад на правах свободного агента из «Интера». В сезоне 2023/2024 на счету 29-летнего игрока сборной Словакии 1 гол в 35 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Шкриньяра оценивается в 30 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2028 года.