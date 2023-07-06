ОФИЦИАЛЬНО. Милан Шкриньяр – игрок ПСЖ

«ПСЖ» официально сообщил о подписании центрального защитника Милана Шкриньяра. Контракт с 28-летним словаком рассчитан на 5 лет – до лета 2028 года.

В «ПСЖ» Шкриньяр перешел на правах свободного агента – его контракт с «Интером» истек в конце июня.

За «Интер» Шкриньяр выступал с 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 1 ассист в 31 матче за «Интер» во всех турнирах.