Италия30 июня 2023, 19:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер объявил об уходе защитника, который играл за клуб 6 лет
Милан Шкриньяр покинул миланскую команду
30 июня 2023, 19:57 |
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Миланский футбольный клуб «Интер» официально объявил об уходе 28-летнего словацкого центрального защитника Милана Шкриньяра.
Контракт с игроком был рассчитан до сегодня, 30 июня 2023 года. Шкриньяр присоединился к «Интеру» в 2017 году. За это время он провел 246 матчей за команду, забив 11 голов.
В конце января стало известно, что Милан в любом случае перейдет во французский «ПСЖ».
Grazie, Skriniar ⚫🔵👏#ForzaInter— Inter (@Inter) June 30, 2023
🏟️ 246 presenze— Inter (@Inter) June 30, 2023
⚽️ 11 gol
🏆 5 trofei
Skriniar in 🖤💙#ForzaInter pic.twitter.com/TrOiLraNDg
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