ОФИЦИАЛЬНО. Интер объявил об уходе защитника, который играл за клуб 6 лет

Миланский футбольный клуб «Интер» официально объявил об уходе 28-летнего словацкого центрального защитника Милана Шкриньяра.

Контракт с игроком был рассчитан до сегодня, 30 июня 2023 года. Шкриньяр присоединился к «Интеру» в 2017 году. За это время он провел 246 матчей за команду, забив 11 голов.

В конце января стало известно, что Милан в любом случае перейдет во французский «ПСЖ».