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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер объявил об уходе защитника, который играл за клуб 6 лет
Италия
30 июня 2023, 19:57 |
471
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер объявил об уходе защитника, который играл за клуб 6 лет

Милан Шкриньяр покинул миланскую команду

30 июня 2023, 19:57 |
471
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер объявил об уходе защитника, который играл за клуб 6 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Миланский футбольный клуб «Интер» официально объявил об уходе 28-летнего словацкого центрального защитника Милана Шкриньяра.

Контракт с игроком был рассчитан до сегодня, 30 июня 2023 года. Шкриньяр присоединился к «Интеру» в 2017 году. За это время он провел 246 матчей за команду, забив 11 голов.

В конце января стало известно, что Милан в любом случае перейдет во французский «ПСЖ».

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Милан Шкриньяр Интер Милан расторжение контракта трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Интер
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