Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку US Open 2024, одолев британку Сонай Картал.

Первой соперницей 24-летней украинки в основе станет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (№20 WTA).

Стародубцева и Азаренко сразятся между собой впервые. Виктория станет второй самой высокорейтинговой оппоненткой в карьере Юлии. На Australian Open 2024 украинка играла против на тот момент шестой ракетки мира Онс Жабер из Туниса.

Отметим, что Стародубцева преодолела квалификацию на всех турнирах Grand Slam в этом году.