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  4. Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open
US Open
23 августа 2024, 10:19 |
1068
0

Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open

Юлия сразится с экс-первой ракеткой мира

23 августа 2024, 10:19 |
1068
0
Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку US Open 2024, одолев британку Сонай Картал.

Первой соперницей 24-летней украинки в основе станет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (№20 WTA).

Стародубцева и Азаренко сразятся между собой впервые. Виктория станет второй самой высокорейтинговой оппоненткой в карьере Юлии. На Australian Open 2024 украинка играла против на тот момент шестой ракетки мира Онс Жабер из Туниса.

Отметим, что Стародубцева преодолела квалификацию на всех турнирах Grand Slam в этом году.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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