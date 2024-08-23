Стародубцева получила именитую соперницу в первом раунде основы US Open
Юлия сразится с экс-первой ракеткой мира
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку US Open 2024, одолев британку Сонай Картал.
Первой соперницей 24-летней украинки в основе станет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (№20 WTA).
Стародубцева и Азаренко сразятся между собой впервые. Виктория станет второй самой высокорейтинговой оппоненткой в карьере Юлии. На Australian Open 2024 украинка играла против на тот момент шестой ракетки мира Онс Жабер из Туниса.
Отметим, что Стародубцева преодолела квалификацию на всех турнирах Grand Slam в этом году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист загадочно прокомментировал испанской модели откровенное фото
Флаг – символ независимости и силы украинского духа