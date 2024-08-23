Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «У Кривбасса не было много ударов по воротам»
Лига конференций
23 августа 2024, 06:29 | Обновлено 23 августа 2024, 06:42
1369
0

Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «У Кривбасса не было много ударов по воротам»

Главный тренер «Бетиса» рассказал о победе над криворожским клубом

23 августа 2024, 06:29 | Обновлено 23 августа 2024, 06:42
1369
0
Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «У Кривбасса не было много ударов по воротам»
marca.com. Мануэль Пеллегрини

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал выигранный первый матч раунда Q4 Лиги конференций против криворожского «Кривбасса» (2:0).

«Позитивные итоги, мы одержали победу с преимуществом в два мяча, не пропустили, чтобы иметь больше уверенности в том, что мы делаем. Может быть, у нас было еще несколько случаев забить, но сезон начинается. Для меня очень ценно желание добиться хорошего результата дома, чтобы выйти в следующий раунд Лиги конференций.

Великолепная игра Диего Льоренте? Да, Диего сыграл очень хорошую игру, он выиграл много мячей, где они были важными, он выиграл большинство кроссов с Натаном. Когда мы не пропускаем, это потому, что работает вся команда. Чем ближе они приближаются к нашим воротам, тем больше ответственности они несут. Я рад и за Диего, и за только что прибывшего Натана. Это была положительная игра во всех аспектах.

Мы должны избегать сюрпризов в ответном матче, играя в хорошую игру, а не на удержание счета, который мы получили сегодня в гостях. Конечно, это помогает – иметь преимущество в два гола, но если вы играете, думая об этом, вы теряете характеристики игры. Дома мы должны играть с первой минуты, несмотря на преимущество, которое мы имеем, и пытаться выиграть, что также обеспечивает надежность того, что мы делаем дома.

Это был правильный матч, у соперника было немного ударов по нашим воротам, Руи Силва не сделал ни одного важного сейва, но именно потому, что защита была хорошей, мы сократили разрывы, избежали ударов и выиграли. Важно, чтобы Натан включил другую игру, чем Рикардо Родригес, хотя он добавляет, имеет всю предсезонку, и он показал это в сегодняшней игре.

Родри играл с нами в течение четырех лет, больше или меньше игр в течение сезона, но всегда с важным участием. Он молодой игрок, мы много говорили с ним о том, что ему нужно улучшить, немного убавил прогесс, но он всегда был игроком, который хорошо держит баланс на фланге, хорошо играет один на один и выполняет удары с уверенностью в том, что может забить . Он развивает этот аспект, который еще может дать нам гораздо больше», – сказал Пеллегрини.

По теме:
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Неплохо, но… Известна оценка Мудрика за матч в Лиге конференций с Серветтом
ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота
Бетис Мануэль Пеллегрини Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Лига конференций Кривбасс - Бетис
Сергей Рипьюк Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинки установили национальный рекорд на US Open
Теннис | 22 августа 2024, 19:51 2
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open

Впервые в истории сразу три украинки попали в посев

Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Футбол | 23 августа 2024, 00:55 1
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик

По словам коуча, ошибки связаны не с качеством, а с неточным принятием решений

Лига конференций. Победа Вакуленко, ничья Фаворова, резерв для Батагова
Футбол | 23.08.2024, 01:59
Лига конференций. Победа Вакуленко, ничья Фаворова, резерв для Батагова
Лига конференций. Победа Вакуленко, ничья Фаворова, резерв для Батагова
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Футбол | 23.08.2024, 07:07
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Оптимистическая трагедия Динамо
Футбол | 22.08.2024, 11:55
Оптимистическая трагедия Динамо
Оптимистическая трагедия Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 281
Футбол
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
21.08.2024, 23:59 5
Футбол
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
21.08.2024, 07:46 2
Бокс
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
22.08.2024, 02:01 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
22.08.2024, 01:23 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем