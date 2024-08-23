Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «У Кривбасса не было много ударов по воротам»

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал выигранный первый матч раунда Q4 Лиги конференций против криворожского «Кривбасса» (2:0).

«Позитивные итоги, мы одержали победу с преимуществом в два мяча, не пропустили, чтобы иметь больше уверенности в том, что мы делаем. Может быть, у нас было еще несколько случаев забить, но сезон начинается. Для меня очень ценно желание добиться хорошего результата дома, чтобы выйти в следующий раунд Лиги конференций.

Великолепная игра Диего Льоренте? Да, Диего сыграл очень хорошую игру, он выиграл много мячей, где они были важными, он выиграл большинство кроссов с Натаном. Когда мы не пропускаем, это потому, что работает вся команда. Чем ближе они приближаются к нашим воротам, тем больше ответственности они несут. Я рад и за Диего, и за только что прибывшего Натана. Это была положительная игра во всех аспектах.

Мы должны избегать сюрпризов в ответном матче, играя в хорошую игру, а не на удержание счета, который мы получили сегодня в гостях. Конечно, это помогает – иметь преимущество в два гола, но если вы играете, думая об этом, вы теряете характеристики игры. Дома мы должны играть с первой минуты, несмотря на преимущество, которое мы имеем, и пытаться выиграть, что также обеспечивает надежность того, что мы делаем дома.

Это был правильный матч, у соперника было немного ударов по нашим воротам, Руи Силва не сделал ни одного важного сейва, но именно потому, что защита была хорошей, мы сократили разрывы, избежали ударов и выиграли. Важно, чтобы Натан включил другую игру, чем Рикардо Родригес, хотя он добавляет, имеет всю предсезонку, и он показал это в сегодняшней игре.

Родри играл с нами в течение четырех лет, больше или меньше игр в течение сезона, но всегда с важным участием. Он молодой игрок, мы много говорили с ним о том, что ему нужно улучшить, немного убавил прогесс, но он всегда был игроком, который хорошо держит баланс на фланге, хорошо играет один на один и выполняет удары с уверенностью в том, что может забить . Он развивает этот аспект, который еще может дать нам гораздо больше», – сказал Пеллегрини.