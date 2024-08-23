Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го предварительного раунда Кубка Украины
22 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
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ЮКСА разгромила Кудровку со счетом 4:0 и вышла в 1/8 финала Кубка Украины.
Голы у победителей забили: Матеус Фого (дубль), Габриэл Гуларт, Роман Дебелко.
Кубок Украины. 1/16 финала
22 августа. Буча, стадион Юбилейный
Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 0:4
Голы: Гуларт, 29, Матеус Фого, 57, 64, Дебелко, 74
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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