22 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

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ЮКСА разгромила Кудровку со счетом 4:0 и вышла в 1/8 финала Кубка Украины.

Голы у победителей забили: Матеус Фого (дубль), Габриэл Гуларт, Роман Дебелко.

Кубок Украины. 1/16 финала

22 августа. Буча, стадион Юбилейный

Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 0:4

Голы: Гуларт, 29, Матеус Фого, 57, 64, Дебелко, 74

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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