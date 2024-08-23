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  4. Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 0:4. Видео голов и обзор матча
Кубок Украины
Кудровка
22.08.2024 13:00 – FT 0 : 4
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2024, 04:23 | Обновлено 23 августа 2024, 05:01
68
0

Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го предварительного раунда Кубка Украины

23 августа 2024, 04:23 | Обновлено 23 августа 2024, 05:01
68
0
Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 0:4. Видео голов и обзор матча
ФК ЮКСА

22 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЮКСА разгромила Кудровку со счетом 4:0 и вышла в 1/8 финала Кубка Украины.

Голы у победителей забили: Матеус Фого (дубль), Габриэл Гуларт, Роман Дебелко.

Кубок Украины. 1/16 финала

22 августа. Буча, стадион Юбилейный

Кудровка – ЮКСА Тарасовка 0:4

Голы: Гуларт, 29, Матеус Фого, 57, 64, Дебелко, 74

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Послематчевый комментарий

Фотогалерея

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Кубок Украины по футболу Роман Дебелко Кудровка ЮКСА Тарасовка Габриэл Гуларт видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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