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Кубок Украины
Кудровка
22.08.2024 13:00 - : -
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2024, 04:23 | Обновлено 22 августа 2024, 04:26
22
0

Кудровка – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 августа в 13:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины

22 августа 2024, 04:23 | Обновлено 22 августа 2024, 04:26
22
0
Кудровка – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа в 13:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке 1/16 финала сыграют Кудровка и ЮКСА Тарасовка.

Кудровка – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Украины по футболу Кудровка ЮКСА Тарасовка смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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