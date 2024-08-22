Кубок Украины22 августа 2024, 04:23 | Обновлено 22 августа 2024, 04:26
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Кудровка – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 августа в 13:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины
22 августа 2024, 04:23 | Обновлено 22 августа 2024, 04:26
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22 августа в 13:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке 1/16 финала сыграют Кудровка и ЮКСА Тарасовка.
Кудровка – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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