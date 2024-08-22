ЮКСА разгромила Кудровку и вышла в 1/8 финала Кубка Украины

22 августа в 13:00 состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

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В поединке 1/16 финала встретились команды Первой лиги – Кудровка и ЮКСА Тарасовка.

ЮКСА разгромила Кудровку со счетом 4:0 и вышла в 1/8 финала Кубка Украины.

Голы у победителей забили: Матеус Фого (дубль), Габриэл Гуларт, Роман Дебелко.

Кубок Украины. 1/16 финала

22 августа. Буча, стадион Юбилейный

Кудровка – ЮКСА Тарасовка – 0:4

Голы: Гуларт, 29, Матеус Фого, 57, 64, Дебелко, 74

Кудровка: Лепка, Мачелюк, Мамросенко, Сердюк, Гагун, Думанюк, Евтушенко, Вечурко, Андрущенко, Тепляков, Нехтий (Квасов, 83).

ЮКСА: Федотов, Синегуб, Киреев (Ювхимец, 82), Юзефович, Махнев, Сытников, Евдокимов (Казаков, 68), Гоуларт (Ховайко, 82), Парагвай (Приходько, 45), Харченко, Матеус Фого (Дебелко, 68).

Предупреждения: Мамросенко, 7, Думанюк, 83, Евтушенко, 85, Квасов, 90+3 – Матеус Фого, 36

Видеозапись матча