Украинский футболист Михаил Мудрик, судя по всему нашел новую симпатию.

Ею стала испанская модель Даниэла Вашингтон. Вингер «Челси» прокомментировал откровенное фото испанки подписью: «Madre mia», что переводится как «Боже мой».

Кроме того, на Даниэлу также подписана супруга Криштиану Роналду – Джорджина Родригес.

Ранее ходили слухи о том, что Михаил находится в отношениях с российской моделью Виолеттой Грачевой.

ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду