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22 августа 2024, 20:45 | Обновлено 22 августа 2024, 20:51
2044
3

ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду

Украинский футболист загадочно прокомментировал испанской модели откровенное фото

22 августа 2024, 20:45 | Обновлено 22 августа 2024, 20:51
2044
3
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик, судя по всему нашел новую симпатию.

Ею стала испанская модель Даниэла Вашингтон. Вингер «Челси» прокомментировал откровенное фото испанки подписью: «Madre mia», что переводится как «Боже мой».

Кроме того, на Даниэлу также подписана супруга Криштиану Роналду – Джорджина Родригес.

Ранее ходили слухи о том, что Михаил находится в отношениях с российской моделью Виолеттой Грачевой.

ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду

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Алексей Тиньков Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Gargantua81
бамбук
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+1
Андрій Заліщук
ззаду вона гарніша
Ответить
0
TolsTIyELF
Это уже лучше, испанка симпатичная. Но лучше бы взял себе женщину вроде жены Усика. 
Ответить
-1
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