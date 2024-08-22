ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
Украинский футболист загадочно прокомментировал испанской модели откровенное фото
Украинский футболист Михаил Мудрик, судя по всему нашел новую симпатию.
Ею стала испанская модель Даниэла Вашингтон. Вингер «Челси» прокомментировал откровенное фото испанки подписью: «Madre mia», что переводится как «Боже мой».
Кроме того, на Даниэлу также подписана супруга Криштиану Роналду – Джорджина Родригес.
Ранее ходили слухи о том, что Михаил находится в отношениях с российской моделью Виолеттой Грачевой.
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
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