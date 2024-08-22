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US Open
22 августа 2024, 19:51 | Обновлено 22 августа 2024, 19:58
801
0

Украинки установили национальный рекорд на US Open

Впервые в истории сразу три украинки попали в посев

22 августа 2024, 19:51 | Обновлено 22 августа 2024, 19:58
801
0
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, по результатам которой стало известно, что сразу три украинки попали в посев.

Это исторический рекорд для украинского тенниса на US Open.

Отметим, что Марта Костюк и Элина Свитолина начали неделю перед мейджором в числе лучших 32 теннисисток в мировом рейтинге, что автоматически означало их посев на турнире. Даяна Ястремская занимала 33-е место, но на турнире не смогла выступить 22-я ракетка мира Маркета Вондроушова, которой сделали операцию на плече.

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Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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