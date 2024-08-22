Украинки установили национальный рекорд на US Open

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, по результатам которой стало известно, что сразу три украинки попали в посев.

Это исторический рекорд для украинского тенниса на US Open.

Отметим, что Марта Костюк и Элина Свитолина начали неделю перед мейджором в числе лучших 32 теннисисток в мировом рейтинге, что автоматически означало их посев на турнире. Даяна Ястремская занимала 33-е место, но на турнире не смогла выступить 22-я ракетка мира Маркета Вондроушова, которой сделали операцию на плече.