Экс-игрок Динамо подверг сомнению закономерность итога матча с Зальцбургом

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и австрийским «Зальцбургом», который завершился победой «горожан» – 2:0:

«Как по мне, киевляне, по крайней мере, на один забитый мяч наиграли. Более того, если бы Андрей Ярмоленко при счете 0:0 не упустил свои голевые моменты, то все могло бы закончиться в пользу динамовцев. Но сработал фактор гола: в отличие от киевлян, гости дважды забили.

Хотя, на мой взгляд, уровень игры продемонстрированный номинальными хозяевами был довольно высок. Однако все свели на нет, как коллективные, так и индивидуальные ошибки киевлян. В конце концов, и фарт в Люблине был не на стороне динамовцев. Вспомните хотя бы эпизод, когда, создавалось впечатление, мячу уже некуда деваться, как неожиданно на его пути в ворота оказывалась стойка.

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Конечно, следует отдать должное молодежи «Зальцбурга» за заточенность на атаку, мобильность, попытки демонстрировать зрелищный футбол, все же, я не думаю, что в ответном матче через неделю хозяева будут чувствовать себя уверенно.

Вернуть интригу может один точный «выстрел» киевлян, а еще если его сделать в дебюте поединка. Поэтому, убежден, что в этом противостоянии еще не все закончено. Я верю в «Динамо», – рассказал Кардаш.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» потерпело 50-е поражение в еврокубках на своем поле.