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Лига чемпионов
22 августа 2024, 12:10 | Обновлено 22 августа 2024, 12:16
288
0

Динамо потерпело 50-е поражение в еврокубках на своем поле

Украинские клубы пропустили 250-й мяч в родных стенах в Лиге чемпионов

22 августа 2024, 12:10 | Обновлено 22 августа 2024, 12:16
288
0
Динамо потерпело 50-е поражение в еврокубках на своем поле
ФК Динамо

В матче с «Зальцбургом» (0:2) «Динамо» потерпело 50-е поражение в еврокубках на своем поле. 38 раз киевляне уступали гостям в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 - в Кубке кубков и Лиге конференций. Оформили динамовцы и еще один «юбилей», заработав 50-й пенальти в свои ворота.

А мяч, забитый с «точки» Мауритсом Кьергором, оказался 250-м, пропущенным украинскими клубами в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов. 142 раза мяч побывал в воротах «Динамо», 95 – «Шахтера», по 4 – «Днепра» и «Таврии», 3 – «Днепра-1», по 1 – «Зари» и «Металлиста».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» домашние поражения Динамо в еврокубках

П

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1-е

17.11.1967

КЧ

1/8

Виктор МАСЛОВ

Гурник

1:2

10-е

21.08.1996

ЛЧ

ПР

Йожеф САБО

Рапид В

2:4

20-е

10.08.2004

ЛЧ

КР3

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Трабзонспор

1:2

30-е

29.08.2012

ЛЧ

КР4

Юрий СЕМИН

Боруссия М

1:2

40-е

20.10.2020

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ювентус

0:2

50-е

21.08.2024

ЛЧ

КР4

Александр ШОВКОВСКИЙ

Зальцбург

0:2

КЧ - Кубок чемпионов: ЛЧ - Лига чемпионов; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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