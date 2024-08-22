В матче с «Зальцбургом» (0:2) «Динамо» потерпело 50-е поражение в еврокубках на своем поле. 38 раз киевляне уступали гостям в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 - в Кубке кубков и Лиге конференций. Оформили динамовцы и еще один «юбилей», заработав 50-й пенальти в свои ворота.

А мяч, забитый с «точки» Мауритсом Кьергором, оказался 250-м, пропущенным украинскими клубами в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов. 142 раза мяч побывал в воротах «Динамо», 95 – «Шахтера», по 4 – «Днепра» и «Таврии», 3 – «Днепра-1», по 1 – «Зари» и «Металлиста».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» домашние поражения Динамо в еврокубках

П Дата Ранг Стадия Тренер Динамо Соперник Счет 1-е 17.11.1967 КЧ 1/8 Виктор МАСЛОВ Гурник 1:2 10-е 21.08.1996 ЛЧ ПР Йожеф САБО Рапид В 2:4 20-е 10.08.2004 ЛЧ КР3 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Трабзонспор 1:2 30-е 29.08.2012 ЛЧ КР4 Юрий СЕМИН Боруссия М 1:2 40-е 20.10.2020 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Ювентус 0:2 50-е 21.08.2024 ЛЧ КР4 Александр ШОВКОВСКИЙ Зальцбург 0:2

КЧ - Кубок чемпионов: ЛЧ - Лига чемпионов; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд