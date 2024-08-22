Динамо потерпело 50-е поражение в еврокубках на своем поле
Украинские клубы пропустили 250-й мяч в родных стенах в Лиге чемпионов
В матче с «Зальцбургом» (0:2) «Динамо» потерпело 50-е поражение в еврокубках на своем поле. 38 раз киевляне уступали гостям в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 - в Кубке кубков и Лиге конференций. Оформили динамовцы и еще один «юбилей», заработав 50-й пенальти в свои ворота.
А мяч, забитый с «точки» Мауритсом Кьергором, оказался 250-м, пропущенным украинскими клубами в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов. 142 раза мяч побывал в воротах «Динамо», 95 – «Шахтера», по 4 – «Днепра» и «Таврии», 3 – «Днепра-1», по 1 – «Зари» и «Металлиста».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» домашние поражения Динамо в еврокубках
|
П
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
17.11.1967
|
КЧ
|
1/8
|
Виктор МАСЛОВ
|
Гурник
|
1:2
|
10-е
|
21.08.1996
|
ЛЧ
|
ПР
|
Йожеф САБО
|
Рапид В
|
2:4
|
20-е
|
10.08.2004
|
ЛЧ
|
КР3
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Трабзонспор
|
1:2
|
30-е
|
29.08.2012
|
ЛЧ
|
КР4
|
Юрий СЕМИН
|
Боруссия М
|
1:2
|
40-е
|
20.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Ювентус
|
0:2
|
50-е
|
21.08.2024
|
ЛЧ
|
КР4
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Зальцбург
|
0:2
КЧ - Кубок чемпионов: ЛЧ - Лига чемпионов; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд
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