Защитник РБ Зальцбург после игры с Динамо: «Мы ни в чем не уверены»

Защитник «РБ Зальцбург» Игнаси Ван дер Бремпт поделился эмоциями от первого матча с «Динамо» (2:0) в плей-офф раунде Лиги чемпионов, который состоялся в Люблине в среду, 21 августа.

«Конечно, это было не так просто. «Динамо» — хороший соперник, но мы сохраняли спокойствие и вошли в привычную игру. Вы видели, что мы хорошо использовали пространство, и мы были очень зрелыми, забив первый гол.

Мы пока ни в чем не уверены, так как у нас еще есть один матч, к которому нужно быть готовыми и выложиться по полной», - заявил Ван дер Бремпт.

Ранее в УЕФА оценили матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» с «РБ Зальцбург».