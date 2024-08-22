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Лига чемпионов
22 августа 2024, 10:38 | Обновлено 22 августа 2024, 10:49
951
0

Защитник РБ Зальцбург после игры с Динамо: «Мы ни в чем не уверены»

Ван дер Бремпт оценил первую игру с киевлянами

22 августа 2024, 10:38 | Обновлено 22 августа 2024, 10:49
951
0
Защитник РБ Зальцбург после игры с Динамо: «Мы ни в чем не уверены»
РБ Зальцбург. Игнаси Ван дер Бремпт

Защитник «РБ Зальцбург» Игнаси Ван дер Бремпт поделился эмоциями от первого матча с «Динамо» (2:0) в плей-офф раунде Лиги чемпионов, который состоялся в Люблине в среду, 21 августа.

«Конечно, это было не так просто. «Динамо» — хороший соперник, но мы сохраняли спокойствие и вошли в привычную игру. Вы видели, что мы хорошо использовали пространство, и мы были очень зрелыми, забив первый гол.

Мы пока ни в чем не уверены, так как у нас еще есть один матч, к которому нужно быть готовыми и выложиться по полной», - заявил Ван дер Бремпт.

Ранее в УЕФА оценили матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» с «РБ Зальцбург».

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Лига чемпионов Динамо Киев РБ Зальцбург Динамо - РБ Зальцбург
Юрій Остроумов Источник: ФК Ред Булл Зальцбург
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