Тренер Челси выступил с заявлением по отстранению Стерлинга и Чилуэлла

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснился в отношении того факта, что Рахим Стерлинг и Бенджамин Чилуэлл не попали в заявку лондонского клуба на матч раунда плей-офф Лиги конференций со швейцарским клубом «Серветт».

«Они тренируются отдельно. Ситуация с ними обоими совершенно ясна. У нас большой состав, и невозможно дать им всем игровые минуты. Если они ищут игровые минуты, им лучше уйти.

Я стараюсь быть честным. Я говорил с Рахимом перед игрой с «Манчестер Сити». Я сказал, что ему будет трудно получить игровые минуты у нас, и это было причиной его отсутствия. Я не говорю, что Рахим плохой игрок, но я предпочитаю других вингеров.

Бен - славный парень, но я сказал, что ему будет трудно на своей позиции. Это не жестоко, это просто честно», – заявил Мареска.

Напомним, ранее Энцо Мареска забраковал в «Челси» защитника за 45 млн евро.