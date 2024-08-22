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  4. Мареска забраковал в Челси защитника за 45 млн евро
Англия
22 августа 2024, 03:20 | Обновлено 22 августа 2024, 03:28
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0

Мареска забраковал в Челси защитника за 45 млн евро

Дни Акселя Дисаси в стане «пенсионеров», по сути, сочтены

22 августа 2024, 03:20 | Обновлено 22 августа 2024, 03:28
125
0
Мареска забраковал в Челси защитника за 45 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Дисаси

Защитник Аксель Дисаси не входит в долгосрочные планы нового главного тренера «Челси» Энцо Марески.

Сообщается, что игрок, приобретенный год назад у «Монако» за 45 млн евро, наставника «не впечатляет».

Исходя из этого, Дисаси уже в ближайшие дни может быть продан. Им якобы интересуется «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Дисаси принял участие в 31 матче Английской Премьер-лиги, забил 2 гола.

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Юрій Остроумов Источник: The Guardian
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