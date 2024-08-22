Мареска забраковал в Челси защитника за 45 млн евро

Защитник Аксель Дисаси не входит в долгосрочные планы нового главного тренера «Челси» Энцо Марески.

Сообщается, что игрок, приобретенный год назад у «Монако» за 45 млн евро, наставника «не впечатляет».

Исходя из этого, Дисаси уже в ближайшие дни может быть продан. Им якобы интересуется «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Дисаси принял участие в 31 матче Английской Премьер-лиги, забил 2 гола.