Англия22 августа 2024, 03:20 | Обновлено 22 августа 2024, 03:28
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Мареска забраковал в Челси защитника за 45 млн евро
Дни Акселя Дисаси в стане «пенсионеров», по сути, сочтены
22 августа 2024, 03:20 | Обновлено 22 августа 2024, 03:28
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Защитник Аксель Дисаси не входит в долгосрочные планы нового главного тренера «Челси» Энцо Марески.
Сообщается, что игрок, приобретенный год назад у «Монако» за 45 млн евро, наставника «не впечатляет».
Исходя из этого, Дисаси уже в ближайшие дни может быть продан. Им якобы интересуется «Ньюкасл».
В прошлом сезоне Дисаси принял участие в 31 матче Английской Премьер-лиги, забил 2 гола.
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