В РБ Зальцбург оценили матч отбора Лиги чемпионов в Люблине с Динамо

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Динамо» уступило счетом 0:2 австрийскому «РБ Зальцбург».

Пресс-служба «РБ Зальцбург» в отчете о поединке поделилось своим взглядом на происходившее на поле.

«Наши «Ред Буллз» с первых минут показали себя с лучшей стороны, зажав хозяев на их половине поля. Лишь случайный неверный пас или две передачи выводили киевское «Динамо» вперед. Поначалу не хватало моментов, так как обеим сторонам не хватало хладнокровных моментов в штрафной соперника, и проливной дождь, несомненно, сыграл в этом свою роль.

Однако в футболе все может внезапно измениться, что наглядно продемонстрировал наш первый гол. Команда Шовковского угрожала нам, когда Мусса Йео сотворил чудеса в полузащите и передал мяч Доргелесу Нене. Его товарищ из Мали не спасовал перед голкипером «Динамо» Бущаном и первым же касанием переправил мяч в ворота, сделав счет 1:0.

В остальном первый тайм был лишен ярких моментов: и мы, и украинцы временами создавали угрозы.

Второй тайм начался с того, что защитник киевлян Караваев сфолил на Йео, и судья Сандро Шерер указал на точку. Как и в матча с «Твенте», Мауриц Кьергор взял на себя ответственность и спокойно реализовал пенальти!

Несмотря на отставание в два мяча, хозяева не собирались сдаваться и едва не забили ответный гол. Опытный нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко пробил с близкого расстояния – наша защита была предупреждена об опасности.

Несомненно, «Динамо» было на голову выше «Твенте» по качеству игры, но нам удавалось держать удар. Сделав несколько изменений, в том числе дебютом Оливера Лукича, наши парни вновь помчались вперед . На последних минутах у обеих команд были большие шансы для взятия ворот: мяч с углового киевской команды был направлен в нашу стойку, а Николас Капальдо поразил боковую сетку. Несмотря на то, что у обеих сторон было несколько отличных моментов, счет так и остался 2:0 в пользу наших ребят.

Одна игра в Люблине закончилась, а впереди еще один грандиозный поединок. Все решит ответный матч в Зальцбурге», – говорится в отчете пресс-служба австрийского клуба о матче «Динамо» – «РБ Зальцбург».

Ранее сообщалось, что в УЕФА дали резюме матчу отбора ЛЧ «Динамо» с «РБ Зальцбург».