Бущан оценил поражение от Зальцбурга в отборе Лиги чемпионов

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлениями от первого поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (0:2).

– «Динамо» владело мячом, атаковало, но пропустили именно мы. Почему так произошло?

– Как по мне, игра сегодня была равной, просто надо было реализовывать свои моменты, но не повезло. Однако команда играла до конца, и я думаю, что у нас еще будут шансы сыграть в Австрии как можно лучше.

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– С вашей позиции хорошо видны действия защитников. Сегодня с их стороны было много ошибок, порой детских, не успевали играть на опережение, оставляли зоны. Это от волнения?

– Думаю, присутствовало определенное волнение, но и соперник хорошо прессинговал. В частности, в первом тайме нам не всегда удавалось выйти из-под прессинга, были и мои ошибки. Во втором тайме наладили нашу игру, но немного не повезло.

Напомним, ответная игра команд состоится 27 августа в Австрии.