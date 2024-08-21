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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 22:04 | Обновлено 21 августа 2024, 23:15
1330
0

Черноморец заявил Григорчука-младшего

Знакомая фамилия появилась в составе команды из Одессы

21 августа 2024, 22:04 | Обновлено 21 августа 2024, 23:15
1330
0
Черноморец заявил Григорчука-младшего
ФК Черноморец

Одной из неожиданностей этого лета для одесских болельщиков стал отъезд главного тренера «Черноморца» Романа Григорчука в бакинский «Нефтчи». Однако фамилия «Григорчук» из клубного реестра не исчезла: в сезоне-2024/25 она появилась в заявке команды. Речь идет о сыне тренера – Тимерлане.

Ему 16 лет, он, как и его отец, решил выбрать для себя амплуа нападающего. На протяжении всей весенней части прошлого чемпионата Тимерлан Григорчук участвовал в контрольных матчах главной клубной команды, которые регулярно проводились на следующий день после официальной игры. В них юный футболист неоднократно забивал в ворота соперников по спаррингам, хотя в официальную заявку «Черноморца» не попадал.

Когда же Роман Григорчук покинул «Черноморец», его бывший подопечный, а затем и последователь Александр Бабич был не против официального оформления Григорчука-младшего в клубе.

В нынешнем чемпионате он уже успел дебютировать в составе «Черноморца» (U-19), а сегодня попал в протокол матча главной команды «моряков» в третьем раунде розыгрыша Кубка Украины с львовскими «Карпатами».

Интересно, что свои футбольные университеты Тимерлан Григорчук начинал еще в первую каденцию его отца в Азербайджане, когда тот возглавлял «Габалу».

Ранее опытный форвард Алексей Хобленко рассказал о первых матчах одесситов в УПЛ.

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Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо
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Черноморец Одесса Роман Григорчук инсайд Александр Бабич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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