Черноморец заявил Григорчука-младшего
Знакомая фамилия появилась в составе команды из Одессы
Одной из неожиданностей этого лета для одесских болельщиков стал отъезд главного тренера «Черноморца» Романа Григорчука в бакинский «Нефтчи». Однако фамилия «Григорчук» из клубного реестра не исчезла: в сезоне-2024/25 она появилась в заявке команды. Речь идет о сыне тренера – Тимерлане.
Ему 16 лет, он, как и его отец, решил выбрать для себя амплуа нападающего. На протяжении всей весенней части прошлого чемпионата Тимерлан Григорчук участвовал в контрольных матчах главной клубной команды, которые регулярно проводились на следующий день после официальной игры. В них юный футболист неоднократно забивал в ворота соперников по спаррингам, хотя в официальную заявку «Черноморца» не попадал.
Когда же Роман Григорчук покинул «Черноморец», его бывший подопечный, а затем и последователь Александр Бабич был не против официального оформления Григорчука-младшего в клубе.
В нынешнем чемпионате он уже успел дебютировать в составе «Черноморца» (U-19), а сегодня попал в протокол матча главной команды «моряков» в третьем раунде розыгрыша Кубка Украины с львовскими «Карпатами».
Интересно, что свои футбольные университеты Тимерлан Григорчук начинал еще в первую каденцию его отца в Азербайджане, когда тот возглавлял «Габалу».
Ранее опытный форвард Алексей Хобленко рассказал о первых матчах одесситов в УПЛ.
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