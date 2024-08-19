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  4. ХОБЛЕНКО: «Чего на самом деле стоит Черноморец – увидим в сентябре»
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 19:12 | Обновлено 19 августа 2024, 19:21
373
1

ХОБЛЕНКО: «Чего на самом деле стоит Черноморец – увидим в сентябре»

Опытный форвард рассказал о первых матчах одесситов в УПЛ

19 августа 2024, 19:12 | Обновлено 19 августа 2024, 19:21
373
1
ХОБЛЕНКО: «Чего на самом деле стоит Черноморец – увидим в сентябре»
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

В третьем туре чемпионата УПЛ одесский «Черноморец» записал в свой актив первую победу – 1:0 над ковалевским «Колосом».

Решающий гол в свой актив записал нападающий Алексей Хобленко. Эксклюзивно для Sport.ua он поделился впечатлениями от противостояния:

«Считаю, что «Черноморец» наиграл на победу. Прежде всего, важно, что мы надежно сыграли в обороне и реализовали один из немногих моментов у чужих ворот. Это был первый гол «Черноморца» в текущем сезоне и не может не радовать, что его автором стал я.

К сожалению, еще часто ошибаемся, однако главное, что лед тронулся и первые очки получили. Все же, следует учесть, что в команде очень много новичков и нужно время, чтобы появилось взаимопонимание. Трансферное «окно» еще не закрыто и думаю, что убедимся, чего на самом деле стоит «Черноморец» после 6-7 тура.

Сейчас на очереди у «Черноморца» - выездной поединок третьего предварительного раунда VBET Кубка Украины - с «Карпатами», цвета которых я недавно защищал. Будет ли побуждать это меня продемонстрировать во Львове свои лучшие качества? Я всегда заточен на ворота соперников и для меня не имеет значения, кому забивать: своей бывшей команде или гранду украинского футбола».

Ранее мы сообщали, что 21 августа в 18:00 начнется видеотрансляция матча 3-го раунда Кубка Украины между «Карпатами» и «Черноморцем».

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Алексей Хобленко Черноморец Одесса Черноморец - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Виктор Попов
Не знущайтесь над мовою. Не вартує, а коштує. Вартувати - це стояти на варті. 
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