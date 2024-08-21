Стало известно, какая травма у Вакулы

Игрок «Зари» Владислав Вакула был заменен в начале сегодняшнего матча 3-го предварительного раунда VBET Кубка Украины по футболу с «Олимпией» из-за сильного ушиба колена.

Как стало известно Sport.ua, сроки возвращения в строй полузащитника станут известны после завтрашнего детального медосмотра.

Сегодня в расположении «Зари» в Горишних Плавнях, где проходил поединок с «Олимпией», отсутствовали Игорь Кирюханцев и легионер Герреро. По имеющейся информации у них – микротравмы, но клубные врачи прилагают усилия, чтобы они уже 22 августа тренировались в общей группе и смогли в ближайшее воскресенье принять участие в календарном поединке 4 тура УПЛ – с «Рухом».

Ранее тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал победу над любительской «Олимпией» (4:1) в матче 3-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.