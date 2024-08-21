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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 20:06 | Обновлено 21 августа 2024, 20:23
831
3

Стало известно, какая травма у Вакулы

Кирюханцев и Герреро вернутся в строй на игру чемпионата

21 августа 2024, 20:06 | Обновлено 21 августа 2024, 20:23
831
3
Стало известно, какая травма у Вакулы
ФК Минай. Владислав Вакула

Игрок «Зари» Владислав Вакула был заменен в начале сегодняшнего матча 3-го предварительного раунда VBET Кубка Украины по футболу с «Олимпией» из-за сильного ушиба колена.

Как стало известно Sport.ua, сроки возвращения в строй полузащитника станут известны после завтрашнего детального медосмотра.

Сегодня в расположении «Зари» в Горишних Плавнях, где проходил поединок с «Олимпией», отсутствовали Игорь Кирюханцев и легионер Герреро. По имеющейся информации у них – микротравмы, но клубные врачи прилагают усилия, чтобы они уже 22 августа тренировались в общей группе и смогли в ближайшее воскресенье принять участие в календарном поединке 4 тура УПЛ – с «Рухом».

Ранее тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал победу над любительской «Олимпией» (4:1) в матче 3-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

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Владислав Вакула Эдуардо Герреро Игорь Кирюханцев Заря Луганск травма инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Влад Тараненко
Заголовок: "Стало відомо, яка травма у Вакули"
Сама стаття: "Ніxрєна не відомо, приходьте завтра, може розкажемо, а може ні"
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KIEWADIM
Клоуны)
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