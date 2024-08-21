Физиотерапевт Синнера не мог не знать о запрещенном препарате в спрее

Джакомо Нальди, физиотерапевт Янника Синнера, не мог не знать о последствиях применения спрея, в состав которого входил клостебол.

Дело в том, что до работы с итальянским теннисистом Нальди работал в баскетбольном клубе «Виртус Болонья». Подобные случаи происходили в итальянском баскетболе во время его работы там физиотерапевтом.

Баскетболист «Милана» Риккардо Мораскини, который был пойман на запрещенном препарате клостебол и получил год дисквалификации, объяснил воздействие клостебола: «Моя невеста порезала палец во время приготовления пищи и использовала спрей, содержащий клостебол. После нашего контакта анализ выявил 0,5 нанограмма вещества. Потребовалось два дня, чтобы выяснить это».

Отметим, что в расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выявило, что клостебол попал в организм Синнера во время массажа. Перед этим Джакомо Нальди якобы обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол.