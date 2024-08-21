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ATP
21 августа 2024, 10:59 | Обновлено 21 августа 2024, 11:03
415
1

Физиотерапевт Синнера не мог не знать о запрещенном препарате в спрее

Джакомо Нальди работал в итальянском баскетболе, когда там были дисквалификации из-за клостебола

21 августа 2024, 10:59 | Обновлено 21 августа 2024, 11:03
415
1
Физиотерапевт Синнера не мог не знать о запрещенном препарате в спрее
screenshot. Джакомо Нальди

Джакомо Нальди, физиотерапевт Янника Синнера, не мог не знать о последствиях применения спрея, в состав которого входил клостебол.

Дело в том, что до работы с итальянским теннисистом Нальди работал в баскетбольном клубе «Виртус Болонья». Подобные случаи происходили в итальянском баскетболе во время его работы там физиотерапевтом.

Баскетболист «Милана» Риккардо Мораскини, который был пойман на запрещенном препарате клостебол и получил год дисквалификации, объяснил воздействие клостебола: «Моя невеста порезала палец во время приготовления пищи и использовала спрей, содержащий клостебол. После нашего контакта анализ выявил 0,5 нанограмма вещества. Потребовалось два дня, чтобы выяснить это».

Отметим, что в расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выявило, что клостебол попал в организм Синнера во время массажа. Перед этим Джакомо Нальди якобы обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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vitaha33
Якщо б це було 1 раз - я б міг повірити у цю маячню, але коли через 10 днів повторний тест знову підтвердився - як це пояснити? Що прям всі 10 днів фізіотерапевт різав пальці і пшикав спрей? 
Та сама історія у віртусі свідчить про те, що цей "фізіо" звичайний допінгіст, який попався в баскетболі, а тепер і в тенісі. Відмазка перший раз прокатила - от він по накатаній її і використовує
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