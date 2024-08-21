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Футбол
21 августа 2024, 03:41 | Обновлено 21 августа 2024, 04:39
145
0

РОТАНЬ: Надо ставить вопрос, почему сборная на ОИ играла не лучшим составом

Специалист рассказал о выступлении сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024

21 августа 2024, 03:41 | Обновлено 21 августа 2024, 04:39
145
0
РОТАНЬ: Надо ставить вопрос, почему сборная на ОИ играла не лучшим составом
Профутбол. Руслан Ротань

Украинский специалист Руслан Ротань в интервью Владимиру Зверову рассказал о выступлении сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024 во Франции:

«Вы все знаете, что произошло и что не вышло. Я думаю, что нужно задавать вопрос о том, почему сборная не едет лучшим составом. Я не хочу сказать, что футболисты, игравшие на Олимпиаде, чем-то слабее.

Но эту путевку завоевала команда, дошедшая до полуфинала Евро-2023 U-21. И я считаю, что нужно было дать им шанс показать себя на Олимпиаде, как это сделали те же испанцы. Египет дошел до полуфинала ОИ, а мы были ничем хне уже. Нам нужно в это время думать об имидже страны.

Да, я не выполнил задание. Тренер всегда будет виноват, и я это принимаю. Помогали ли мне в этом? Я не знаю. Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков, то мы все сделали бы иначе.

Мы бы еще в марте сделали тот состав, который будет на Олимпиаде, плюс-минус, и готовились бы. А мы на что-то рассчитывали, думали, но этого не получилось».

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Владимир Зверов
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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