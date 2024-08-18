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  4. ФОТО. В Украинской ассоциации футбола поблагодарили Руслана Ротаня
Футбол
18 августа 2024, 15:57 | Обновлено 18 августа 2024, 16:13
393
2

ФОТО. В Украинской ассоциации футбола поблагодарили Руслана Ротаня

Руслань Ротань провел 59 матчей во главе сборных Украины U-21 и U-23

18 августа 2024, 15:57 | Обновлено 18 августа 2024, 16:13
393
2
ФОТО. В Украинской ассоциации футбола поблагодарили Руслана Ротаня
УАФ. Руслан Ротань (слева)

Украинская ассоциация футбола поблагодарила Руслана Ротаня за работу наставником молодежной и олимпийской сборных Украины.

Руслань Ротань провел 59 матчей во главе сборных команд Украины U-21 и U-23.

В 2023 году сборная Украины U-21 дошла до полуфинала Евро-2023 U-21 и получила путевку на Олимпийские игры.

Летом 2024 сборная Украины U-23 играла на Олимпийских играх 2024, однако не сумела выйти из группы, пропустив вперед команды Аргентины и Марокко.

ФОТО. В Украинской ассоциации футбола поблагодарили Руслана Ротаня

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Dfs2262ar
За що фізруку дякувати???
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