Футбол18 августа 2024, 15:57 | Обновлено 18 августа 2024, 16:13
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ФОТО. В Украинской ассоциации футбола поблагодарили Руслана Ротаня
Руслань Ротань провел 59 матчей во главе сборных Украины U-21 и U-23
18 августа 2024, 15:57 | Обновлено 18 августа 2024, 16:13
393
2
Украинская ассоциация футбола поблагодарила Руслана Ротаня за работу наставником молодежной и олимпийской сборных Украины.
Руслань Ротань провел 59 матчей во главе сборных команд Украины U-21 и U-23.
В 2023 году сборная Украины U-21 дошла до полуфинала Евро-2023 U-21 и получила путевку на Олимпийские игры.
Летом 2024 сборная Украины U-23 играла на Олимпийских играх 2024, однако не сумела выйти из группы, пропустив вперед команды Аргентины и Марокко.
ФОТО. В Украинской ассоциации футбола поблагодарили Руслана Ротаня
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