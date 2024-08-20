МАЗУРЕНКО:«Было много моментов, когда в нашу сторону была несправедливость»

Спортивный директор «Оболони» Олег Мазуренко прокомментировал спорный эпизод в матче против «Ворсклы»:

– Как вы прокомментируете эпизод, который произошел на 61-й минуте, когда Сергей Суханов забил чистый гол, который отменили судьи?

– Комментировать тут нечего. Мы забили чистый, справедливый гол.

– По вашему мнению, повлиял ли этот эпизод на дальнейшие события в матче?

– Да, этот эпизод сильно повлиял. Этот забитый гол добавил бы уверенности команде, счет стал бы ничейным – 1:1. Я убежден в том, что наша команда начала бы играть агрессивнее и смогла бы выполнить задачу на матч.

– Как вы считаете, почему судьи приняли такое решение? Ведь вся футбольная общественность не увидела нарушений со стороны Суханова в этом эпизоде…

– Мне трудно ответить, почему именно они приняли такое решение. На матче работала система VAR, задача которой - помочь судье на поле принять правильное решение. Если у судьи есть определенные сомнения, нужно идти смотреть VAR. Почему этого не произошло, это загадка. Непонятно тогда, для чего на матчах работает VAR. Очень жаль наших игроков, которые выложились на поле и заслужили этот забитый гол. Наша команда определенно заслуживала другой результат.

– Не кажется ли вам, что подобные действия со стороны судей против «Оболони» становятся систематическими, как в этом сезоне, так и в прошлом?

– Не хочется, конечно, думать о таких вещах, но, к сожалению, такая тенденция есть. Было много моментов, когда в нашу сторону была несправедливость. Хочется верить, что к нашему клубу нет предвзятости. Клуб «Оболонь» Киев заслуживает того, чтобы его уважали. Мы видим каждый день, как наши игроки работают на тренировках и в матчах, они выкладываются на все 100%. Поэтому очень жаль, когда ошибки судей приводят к такому негативному результату.

– Каждая такая ошибка со стороны судей в итоге влияет на турнирное положение и расположение команды в турнирной таблице…

– Да, каждая ошибка оказывает большое психологическое влияние. В УПЛ собраны сильные команды, здесь нет простых матчей, поэтому каждый заработанный балл играет крайне важную роль в формировании турнирного положения.

– Как клуб отреагировал на несправедливую отмену забитого гола Суханова?

– Мы уже отправили письмо в Комитет арбитров УАФ и ждем объяснения эпизода, который произошел на 61-й минуте матча «Ворскла» – «Оболонь».