Экс-игрок Динамо и Руха пополнил ряды клуба 2-го дивизиона Польши

Украинский латераль Владимир Костевич стал игроком польского клуба «Котвица», который выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Польши.

31-летний бывший игрок «Динамо» Киев и львовского «Руха» присоединился к коллективу из Колобжега в статусе свободного агента.

Костевич хорошо известен в Польше. На его счету 100 матчей в элитном дивизионе польского чемпионата за познанский «Лех». Ранее Владимир Костевич безуспешно пытался трудоустроиться в клубах «Рух» Хожув, «Варта» Познань и «Арка» Гдыня.

Ранее сообщалось, что украинец Роман Якуба удостоен признания в Польше, став автором дубля.