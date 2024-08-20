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Польша
20 августа 2024, 11:58 | Обновлено 20 августа 2024, 12:12
487
0

Экс-игрок Динамо и Руха пополнил ряды клуба 2-го дивизиона Польши

Владимир Костевич будет играть за «Котвицу»

20 августа 2024, 11:58 | Обновлено 20 августа 2024, 12:12
487
0
Экс-игрок Динамо и Руха пополнил ряды клуба 2-го дивизиона Польши
Facebook. Владимир Костевич

Украинский латераль Владимир Костевич стал игроком польского клуба «Котвица», который выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Польши.

31-летний бывший игрок «Динамо» Киев и львовского «Руха» присоединился к коллективу из Колобжега в статусе свободного агента.

Костевич хорошо известен в Польше. На его счету 100 матчей в элитном дивизионе польского чемпионата за познанский «Лех». Ранее Владимир Костевич безуспешно пытался трудоустроиться в клубах «Рух» Хожув, «Варта» Познань и «Арка» Гдыня.

Ранее сообщалось, что украинец Роман Якуба удостоен признания в Польше, став автором дубля.

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Владимир Костевич трансферы чемпионат Польши по футболу
Юрій Остроумов Источник
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