Украинец удостоен признания в Польше, став автором дубля

Украинский защитник польского клуба «Пуща» из Неполомице Роман Якуба вошел в символическую сборную 5-го тура чемпионата Польши по версии авторитетного статистического портала Sofascore.

23-летний игрок удостоен такого признания после того, как в матче против «Лехии» Гданьск (4:1) стал автором дубля. При счете 2:0 в пользу «Пущи» Якуба забил вначале на 78-й минуте, а затем отличился на 87-й минуте.

В таблице польского чемпионата «Пуща» с Якубой занимает 10-е место, имея 5 очков. Лидируют «Легия» Варшава, «Погонь» Щецин, «Лех» Познань и «Краковия», у которых по 10 пунктов.