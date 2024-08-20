Украинец удостоен признания в Польше, став автором дубля
Роман Якуба забил два гола за «Пущу» в матче 5-го тура
Украинский защитник польского клуба «Пуща» из Неполомице Роман Якуба вошел в символическую сборную 5-го тура чемпионата Польши по версии авторитетного статистического портала Sofascore.
23-летний игрок удостоен такого признания после того, как в матче против «Лехии» Гданьск (4:1) стал автором дубля. При счете 2:0 в пользу «Пущи» Якуба забил вначале на 78-й минуте, а затем отличился на 87-й минуте.
В таблице польского чемпионата «Пуща» с Якубой занимает 10-е место, имея 5 очков. Лидируют «Легия» Варшава, «Погонь» Щецин, «Лех» Познань и «Краковия», у которых по 10 пунктов.
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